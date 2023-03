WordPress unterstützt das Fediverse: Automattic kauft ActivityPub-Plugin

Der Betreiber von WordPress hat ein Plugin gekauft, mit dem sich die Blogs des Dienstes an das sogenannte Fediverse anschließen lassen. Das hat Automattic gegenüber der Tech-Website TechCrunch bekanntgegeben. Nach der Installation auf einer WordPress-Website können Leser dem Blog auf dezentralen sozialen Netzwerken folgen und ihn lesen, teilen sowie kommentieren. Dafür muss das soziale Netzwerk auf dem Protokoll ActivityPub basieren. Das tun zum Beispiel die Facebook-Alternative Friendica, die Twitter-Alternative Mastodon, der Foto- und Video-Sharing-Dienst Pixelfed sowie weitere dezentrale Dienste.

Außerdem rekrutiert Automattic den Entwickler Matthias Pfefferle, der Hauptverantwortliche für das Plugin "ActivityPub for WordPress". Die erste Version wurde im September 2018 veröffentlicht. Momentan befindet es sich noch im Beta-Status, die Anzahl der Downloads liegt bei über 35.000.

Per Plugin neue Leser erreichen: Installation und Einstellungen

Für die Installation navigieren WordPress-Nutzer im Dashboard zu "Plugins", "Installieren" und suchen dann nach "ActivityPub". Nach der Installation finden Nutzer auf der Willkommensseite des Plugins einen Benutzernamen und eine URL, mit der Leser dem Blog folgen können.

Bevor Nutzer ihren Blogeintrag auf Mastodon und Co. teilen, können sie in den Einstellungen ein Template für den Beitrag setzen, die Anzahl der im Beitrag angezeigten Bilder festlegen oder Hashtags einfügen. Zudem sollten Nutzer im WordPress-Dashboard unter "Benutzer" ihre persönlichen Informationen anpassen, denn diese können später beispielsweise in der Beschreibung des Mastodon-Profils sichtbar sein.

Ein weiterer Schritt ins Fediverse

Für Automattic ist es nicht der erste Schritt ins Fediverse: Auch der von Automattic gekaufte Blogging-Dienst Tumblr soll zukünftig ActivityPub unterstützen. Zu TechCrunch sagte Matthew Mullenweg, der Geschäftsführer von Automattic, dass das Unternehmen nicht nur ActivityPub teste, sondern auch Bluesky und das auf öffentlichen und privaten Schlüssel basierende Nostr.

Mit dem ActivityPub-Plugin für WordPress wolle man erst einmal testen und experimentieren. Matthias Pfefferle sagte dem Blog WPTavern, dass es bei der Übernahme nicht darum gehe, das Protokoll mit der Hauptanwendung zu fusionieren, sondern "zu garantieren, dass es Open-Source bleibt".

