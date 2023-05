Wordpress: Automatische Beiträge auf Twitter nicht mehr möglich

Neue Beiträge in der beliebten Blogging-Software Wordpress können wegen der jüngsten API-Änderungen nicht mehr automatisch auf Twitter gespiegelt oder auch nur geteilt werden. Das hat der Wordpress-Betreiber Automattic in einem Blogartikel publik gemacht. Nachdem Twitter unter Elon Musk den kostenfreien API-Zugriff weitgehend abgeschafft hat und dafür nun Geld verlangt, habe man sich nicht einigen können, heißt es darin. Natürlich könne man einen Link zu einem neuen Blogeintrag weiterhin manuell auf Twitter teilen, aber die Automatik funktioniert jetzt nicht mehr.

API-Zugriff für Spiegelung nötig

Umgesetzt war die Funktion bislang in dem umfangreichen Wordpress-Plugin Jetpack Social. Darüber konnte man Blogeinträge entweder in einem Tweet verlinken oder in mehreren Tweets inklusive der Bilder und Videos komplett auf Twitter spiegeln. Das habe nur dank des API-Zugriffs funktioniert, schreibt Kristina Plauche von Automattic in dem Blogeintrag. Der war demnach bereits Anfang April einmal gekappt, dann aber noch einmal reaktiviert worden. Als Twitter neue Preise für den API-Zugriff angekündigt hat, habe man "in gutem Glauben" versucht, neue Bedingungen zu verhandeln. Man habe aber keine Einigung erzielt, deshalb wird die Funktion abgeschaltet.

Twitter hat seit Monaten angekündigt, dass die APIs 1.1 und 2 nicht mehr kostenlos verfügbar sein sollen. Den anfangs äußerst straffen Zeitplan hat das soziale Netzwerk zwar nicht eingehalten, aber nun ist es so weit. Von den Änderungen betroffen sind weniger Einzelpersonen, als vielmehr Medien, Social-Media-Teams und weitere Dienste, die über die Schnittstellen Twitter eingebunden haben oder darüber Tweets ausspielen, also auch die teilweise durchaus hilfreichen und unterhaltsamen Bots. Der Schritt von Wordpress zeigt jetzt, dass das ganze Ausmaß erst langsam sichtbar wird. Wordpress etwa bildet laut W3Techs die Basis von mehr als 40 Prozent aller Websites.

Automattic versichert jetzt noch, dass Beiträge weiterhin automatisch auf Tumblr, Facebook und Linkedin verbreitet werden können. Außerdem arbeite man an einer Anbindung der Funktion an Instagram und Mastodon. Die Twitter-Alternative kann bereits jetzt besonders eng an ein Wordpress-Blog angebunden werden. Mit dem Plugin "ActivityPub for WordPress" können die Beiträge direkt im Mastodon-Netzwerk und damit dem gesamten Fediverse gelesen, abonniert und kommentiert werden. Das Werkzeug hat Automattic erst vor wenigen Wochen gekauft.

(mho)