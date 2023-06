Wordpress veröffentlicht Jetpack AI: Blogbeiträge fast wie von selbst

Knapp die Hälfte des Internets soll aus Wordpress-Seiten bestehen. Wie viel davon wiederum qualitativ hochwertiger Content ist, dazu gibt es keine Zahlen. Und auch ist unklar, ob eine KI-Schreibhilfe diesen Prozentsatz erhöhen wird oder verringern. So oder so, es gibt ihn, den KI-Schreibassistenten für Wordpress, der Blogs fast von allein füllt.

"Stell dir vor, super schnell alle Arten von Inhalten erstellen zu können – Überschriften, ganze Beiträge, sogar Übersetzungen – mit dem Klick auf einen Button", so beschreibt Wordpress selbst die neue Funktion in einem Blogbeitrag. Jetpack AI ist als Block im Editor eingebunden, wahlweise gibt es ihn als Plugin, falls eine Webseite anderswo gehostet wird. Wordpress gibt zu bedenken, dass sich die Funktion noch in einer Experimentier-Phase befindet.

Prompt rein, Blogbeitrag raus

Den Einsatz stellt sich Wordpress wie folgt vor: Man fordert den KI-Assistenten auf, eine Liste mit Sehenswürdigkeiten in Tokyo zu erstellen, zack, Blogbeitrag ist fertig. Schreibt man doch noch selbst, werden Rechtschreib- und Grammatikfehler ausgebessert, auch die Tonalität eines Beitrags lässt sich auswählen. Jetpack AI übersetzt die Texte dann noch in zahlreiche Sprachen, darunter Deutsch, Arabisch, Hindi, Koreanisch und mehr. Ob die KI halluziniert hat, also Fehler macht und der Eiffelturm doch in Paris steht, muss der Blogbetreiber selbst kontrollieren. Freilich kann das Tool aber auch dazu genutzt werden, quasi Fake-Blogs zu erstellen, bei denen die Richtigkeit der Inhalte egal ist.

Bisher ist Jetpack AI kostenlos. Es sollen weitere KI-Funktionen folgen, kündigt Wordpress an. Ob die Nutzung dann kostenpflichtig wird, ist unklar. Jetpack (ohne AI) gibt es bereits als offizielles Plugin von Automattic, dem Wordpress-Anbieter. Mit dieser Erweiterung lassen sich unter anderem die Performance messen, Sicherheitseinstellungen treffen und Backups einspielen. Erst kürzlich hat es hier allerdings eine Sicherheitslücke gegeben, Wordpress aktualisierte betroffene Versionen automatisch.

Es gibt bereits zahlreiche Wordpress-Plugins, die KI-Funktionen anbieten. In der Regel steckt eine Anbindung zu ChatGPT von OpenAI dahinter. Wordpress selbst hält sich bedeckt zum Hintergrund von Jetpack KI. Ein offizielles Plugin für ChatGPT gibt es von Wordpress nicht, dafür von zahlreichen anderen Diensten, etwa Kayak und OpenTable.

(emw)