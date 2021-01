Workshop: Container einfacher managen mit Rancher

Rancher ist eine Plattform, die das Management von Kubernetes-Clustern vereinfachen soll. Der zweitägige iX-Onlinekurs Container managen mit Kubernetes & Rancher vermittelt Admins in vielen praktischen Übungen, wie man eine Container-Umgebung mit Kubernetes und den Rancher-Tools aufbaut. Sie lernen, die Software in einem Cluster zu installieren, Container-Workloads auf verschiedenen Wegen zu starten, Storage und Netzwerk einzurichten und Helm-Charts zu nutzen.

Auch der Betrieb und die Verwaltung des Clusters kommen nicht zu kurz – vom Upgrade bis zu Backup und Restore. Sie lernen, wie man ein adäquates Monitoring einrichtet und eine CI-/CD-Umgebung zum automatisierten Deployment von Anwendungen im Cluster anlegt.

Zwei Termine zur Wahl

Der zweitägige Workshop findet am 19. und 20. Januar 2021 per Webbrowser in der Lern- und Übungsumgebung von B1 Systems statt. Alternativ bieten wir den Kurs auch am 11. und 12. Februar an; hier erhalten Sie bei Buchung bis 20. Januar 10% Frühbucherrabatt.

Der Kurs ist auf 15 Teilnehmer beschränkt, um eine intensive Betreuung und den Austausch zwischen Referent und Teilnehmern sicherzustellen. Teilnehmer sollten ein grundlegendes Verständnis von Containern mitbringen und sicher mit der Linux-Kommandozeile umgehen können. Referent Christian Rost ist seit 2012 für die B1 Systems GmbH als Consultant und Trainer mit dem Schwerpunkt hochverfügbare Container-Umgebungen tätig.

