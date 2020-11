Nach den Prinzipien des Domain-driven Design (DDD) lassen sich Anwendungen in einer spezifischen Domäne, respektive für eine bestimmte Fachlichkeit, in eine Reihe von Microservices aufteilen, um diese anschließend containerisiert auf Kubernetes in Betrieb zu nehmen. Der eintägige Online-Workshop Microservices – Architektur und Umsetzung mit Kubernetes und Istio zeigt an einem einfachen Beispiel, wie sich eine konkrete Microservices-Anwendung von der Architektur über die Implementierung bis in die Produktion bringen lässt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich für den Einstieg und die Umsetzung eigener Microservices-Projekte interessieren, lernen anhand konkreter Beispiele und Code alle dafür benötigten Technologien und Ansätze kennen – von der Aufteilung der Microservices, über die Integration bis zum produktiven Einsatz auf Kubernetes. Darüber hinaus widmet sich der Kurs auch wichtigen Aspekten wie dem Monitoring, Tracing und Logging. Dabei hilft das Service Mesh Istio.

Der interaktive Onlinekurs findet am 17. November über die Konferenzplattform von Continuous Lifecycle und ContainerConf statt. Das System ist vollständig Browser-basiert, Teilnehmende müssen keinerlei zusätzliche Software installieren. Während des Kurses besteht jederzeit die Möglichkeit, sich mit dem Referenten und den anderen Teilnehmern per Chat und Video auszutauschen. Den Kurs leitet Eberhard Wolff. Als Fellow bei INNOQ ist er verantwortlich für moderne Architektur- und Entwicklungsansätze wie Continuous Delivery, DevOps und Microservices. Wolff bringt über 15 Jahre Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Architekt und Berater mit.

