Plattformübergreifende App-Programmierung hält die Entwicklungskosten in Grenzen, doch Hybrid-Frameworks bringen meist typische Nachteile von Web-Technologien mit sich. Dabei hat sich mit Flutter ein Quasi-Standard für die hybride mobile Entwicklung etabliert, der das Schreiben hochperformanter Apps für die beiden entscheidenden Mobilplattformen iOS und Android ermöglicht.

Grundlagen von Flutter an zwei Tagen lernen

An zwei Tagen führt der Online-Workshop "Mobile Apps mit Flutter" interessierte Entwicklerinnen und Entwickler in die Grundlagen der App-Programmierung mit Flutter ein. Die nächste Veranstaltung findet am Dienstag, den 28. sowie am Mittwoch, den 29. Juni 2022 statt.

Zu den Themen gehört das Einrichten der Toolchain ebenso wie die tägliche Entwicklungspraxis mit Flutter etwa bei der Gestaltung von App-Bedienoberflächen und Übergängen. Auch Kernbereiche wie Netzwerk und Dateiablage stehen auf der Agenda, Sicherheitsaspekte und die Behandlung plattformspezifischer Programmierung dürfen dabei nicht fehlen. Auch Besonderheiten und Stolpersteine bei Flutter werden behandelt. Die verwendete Programmiersprache Dart stellt Entwickler vor keine größeren Herausforderungen.

Flotte iOS- und Android-Apps schreiben

Der auf 15 Teilnehmer begrenzte Online-Workshop ist für alle App-Entwicklerinnen und -Entwickler gedacht, die Interesse an der Entwicklung mobiler Apps mit Flutter haben. Grundlagen der App-Entwicklung sowie die Arbeit mit Apples Xcode oder Android Studio werden vorausgesetzt.

Der Online-Workshop wird von den Software-Spezialisten Klaus M. Rodewig und Pascal Friedrich über Zoom mittels eines DSGVO-konformen On-Premise-Connectors gehalten, Teilnehmer sollten möglichst ein Mikrofon oder Headset nutzen.

"Mobile Apps mit Flutter" findet im Jahr 2022 insgesamt an drei Terminen statt: Neben dem 28. und 29. Juni ist auch eine Teilnahme am 4. und 5. Oktober oder am 6. und 7. Dezember 2022 möglich. Der Workshop läuft jeweils von 9 bis 17 Uhr. Teilnehmer erhalten Workshop-Unterlagen und eine Teilnahmebescheinigung. Der Ticket-Preis beträgt 990 Euro.

