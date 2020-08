Workshop: Sicher in die Cloud

Die Nutzung der Cloud verspricht viele Vorteile, bringt jedoch eigene Bedrohungen für Datenschutz und Informationssicherheit mit sich. Zudem drohen großflächige Ausfälle, eine zunehmende Komplexität der IT sowie ein "Vendor Lock-in", wenn man sich zu eng an die Dienste eines Anbieters bindet.

Dieser zweitägige iX-Workshop Sichere Cloud-Nutzung liefert IT-Entscheidern und -Umsetzern sowie Informationssicherheits- und Datenschutzbeauftragten das Handwerkszeug für einen sicheren Cloud-Einsatz. Sie entwickeln dabei einen eigenen Leitfaden für eine sichere Cloud-Nutzung in Ihrem Unternehmen und lernen Security-Standards, Bedrohungsszenarien, Best Practices und konkrete Maßnahmen zur Absicherung von AWS, Azure und Co. kennen.

Der interaktive Online-Workshop findet am 21. und 22. September per Videokonferenz-Software statt. Er ist auf 15 Teilnehmer begrenzt, um ausreichend Raum für die Fragen und den Erfahrungsaustausch der Teilnehmer zu lassen. Bei Buchung bis zum 28.8. erhalten Sie 10% Frühbucherrabatt.

Die Referentin Inés Atug von HiSolutions AG ist studierte Mathematikern und seit 2012 in der IT-Sicherheit tätig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Kryptografie, Datenschutz und Secure Cloud-Computing.

Weitere Informationen und Anmeldung:

(odi)