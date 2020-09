Workshop: Sicherer Cloud-Einsatz im Unternehmen

Die Nutzung der Cloud verspricht viele Vorteile von Kosteneinsparungen über eine einfachere Skalierung bis zu besserer Ausfallsicherheit. Allerdings bringt die Cloud auch eigene Bedrohungen für Datenschutz und IT-Sicherheit mit sich. Zudem drohen eine zunehmende Komplexität der IT sowie ein "Vendor Lock-in", wenn man sich zu eng an die Dienste eines Anbieters bindet.

Dieser zweitägige iX-Workshop "Sichere Cloud-Nutzung" liefert das Handwerkszeug für einen sicheren Cloud-Einsatz. Die Teilnehmer entwickeln einen eigenen Leitfaden für eine sichere Cloud-Nutzung in ihrem Unternehmen und lernen Security-Standards, Bedrohungsszenarien, Best Practices und konkrete Maßnahmen zur Absicherung von AWS, Azure und Co. kennen.

Online-Workshop

Der interaktive Online-Workshop findet im September und November per Videokonferenz-Software statt, sodass Sie bequem von zu Hause aus teilnehmen können. Er ist auf 15 Teilnehmer begrenzt, um ausreichend Raum für die Fragen und den Erfahrungsaustausch der Teilnehmer zu lassen. Bei Buchung des Novembertermins können Sie noch 10 Prozent Frühbucherrabatt erhalten. Speziell für Entwickler bieten wir als Ergänzung im Oktober den Workshop DevSecOps – Sichere Entwicklung in der Cloud an.

Die Referentin Inés Atug von HiSolutions AG ist studierte Mathematikern und seit 2012 in der IT-Sicherheit tätig. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Kryptografie, Datenschutz und Secure Cloud-Computing.

Weitere Informationen und Anmeldung:

