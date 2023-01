Workshops auf der secIT: Schadensminimierung nach einem IT-Sicherheitsvorfall

Angreifer machen sich im Firmen-Netzwerk breit und viele Computer sind bereits kompromittiert. Wie kommt man aus so einer Nummer wieder raus und hält den Schaden so gering wie möglich? In so einem Notfall hilft das Fachwissen der secIT-Referenten weiter. Für die redaktionellen Formate zeichnen c't, heise Security und iX verantwortlich und versprechen nützliche Fakten statt Werbung.

Die Kongressmesse secIT 2023 findet vom 14. bis 16. März 2023 im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Auf drei Bühnen gibt es redaktionelle und Partner-Vorträge. Im Workshopbereich tauchen Teilnehmer noch tiefer in verschiedene IT-Security-Themen ab. In der Ausstellung präsentieren mehr als 70 Unternehmen ihre IT-Securitylösungen. Das komplette Programm findet man auf der Website.

Dr. Jörg Schneider erläutert in seinem Workshop, wie man Schadensminimierung nach einem IT-Sicherheitsvorfall betreibt.

Hilfreiche Workshops

Die redaktionellen Workshops starten bereits am 14. März 2023. Insgesamt gibt es acht Ganztages-Workshops. Tickets sind ab sofort im Onlineshop erhältlich. Die Themen sind unter anderem:

Triage im Cybersicherheitsumfeld: Schadensminimierung nach einem Sicherheitsvorfall

Malware und Ransomware – Hintergründe, Erkennung, Reaktion

Angriffe auf und Absicherung von Azure und Azure Active Directory

Angriffsfläche von Microsoft 365 kennen und absichern

Am 15. und 16. März gibt es noch zahlreiche Halbtages-Workshops. Hier bearbeiten die Referenten etwa folgende Themen mit den Teilnehmern:

Windows 11 im Unternehmenseinsatz – sicher mit Bordmitteln?!

Pentest Top 10 – die häufigsten und schwerwiegendsten Lücken, die wir in internen Penetrationstests im letzten Jahr gefunden haben, und was man dagegen tun kann

Löcher in Wolken stechen: Cloud Security richtig machen

Cyberbedrohungen für den Mittelstand – Wie funktionieren moderne Angriffe auf Unternehmen?

Security Flight Levels – Wie kommt die Security *wirklich* ins Unternehmen?

Spannende Vorträge

Bei den redaktionellen Vorträgen geht es unter anderem um Fachkräftemangel in KRITISchen Bereichen und quantensichere Kryptoalgorithmen. Außerdem werden wertvolle Erkenntnisse aus Cvbervorfällen vermittelt, um die Cyberresilienz zu verbessern. Letzteres ist auch das Thema der Podiumsdiskussion.

Vor der Party zum Netzwerken am 15.3. demonstriert der Comedy-Hacker Tobias Schrödel Live-Deep-Fakes. Ein Tagesticket kostet 69 Euro. Wer gleich für zwei Tage bucht, bekommt das Zwei-Tagesticket für 99 Euro. Für Workshopteilnehmer ist der Eintritt zur Kongressmesse inklusive.

