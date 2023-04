World Press Photo 2023 – Vier Arbeiten als Sieger ausgezeichnet

Die Sieger des World Press Photo 2023 stehen fest. Die vier Gewinner wurden aus mehr als 60.000 Beiträgen (Standbilder und Multimedia) ausgewählt, eingereicht von 3.752 Teilnehmern aus 127 Ländern.

Um die große Menge an eingereichten Arbeiten bewältigen zu können, bewerteten sechs regionalen Jurys (Europa, Nord- und Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Asien, Südostasien und Ozeanien) die Arbeiten und bestimmten 24 regionale Gewinner. Im zweiten Schritt kürte eine globale Jury die Gewinner der vier Kategorien "Single", "Story", "Long Time Project" und "Open Format". Sie bestand aus den Vorsitzenden der regionalen Jurys und dem Vorsitzenden der globalen Jury.

Das World Press Photo 2023 des ukrainischen Fotografen Evgeniy Maloletka: Eine verletzte schwangere Frau wird aus einem Entbindungskrankenhaus getragen, das am 9. März 2022 bei einem russischen Luftangriff in Mariupol (Ukraine) getroffen wurde. Ihr Baby, das den Namen Miron (Frieden) tragen sollte, wurde tot geboren, und eine halbe Stunde später starb auch die Frau.

Photo of the Year

Das World Press Photo des Jahres 2023 Jahres geht an den ukrainischen Fotografen Evgeniy Maloletka. Es thematisiert den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der auch nach über einem Jahr in den Nachrichten und Medien präsent ist. Das konfrontative Bild der Belagerung von Mariupol zeigt sehr gut das menschliche Leid, das durch die russische Invasion in der Ukraine verursacht wurde, und fasst es perfekt in einem einzigen Foto zusammen.

Story of the Year

In neun eindringlichen, aber wunderschönen Fotos liefert Mads Nissen die Geschichte des Jahres. Der dänische Fotograf zeigt uns die Menschen in Afghanistan, die weiterhin ohne internationale Hilfe leben und unter der Herrschaft der Taliban leiden müssen.

Long-Term Project Award

Die armenische Fotojournalistin Anush Babajanyan erhält den Preis für das beste Langzeitprojekt. Sie beschäftigt sich seit Jahren fotografisch mit einem Thema, das gerade aus westlicher Perspektive wenig Beachtung findet: den Auswirkungen des Wassermanagements in Zentralasien. Seit dem Ende der Sowjetunion wird dieses immer problematischer und verschärft sich durch die Klimakrise weiter. Babajanyan lenkt den Blick auf den Kampfgeist und die Anpassungsbereitschaft der Menschen in diesen Regionen.

Open Format Award

Der ägyptische Fotograf und Filmemacher Mohamed Mahdy beschäftigt sich in seinem Projekt mit dem Stadtteil El Max der Metropole in Alexandria (Ägypten). Der Open-Format-Preisträger arbeitete mit den Bewohnern zusammen, um die Erinnerung an ihr verschwindendes Fischerdorf zu bewahren, und lud die Welt über eine interaktive Website zur Teilnahme ein.

Alle Gewinner des World Press Photo Award 2023 – sowohl die regionalen als auch die globalen Gewinner – werden in einer großen Ausstellung in über 60 Städten weltweit zu sehen sein. Die Wanderausstellung beginnt in Amsterdam (Eröffnung am 22. April) und wird in Rom, Berlin, Barcelona, Zürich, Tel Aviv, Taipeh, Singapur, Mexiko-Stadt, Jakarta, Sydney und Toronto gezeigt, um einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu sein.

Die Bildergalerie mit allen Fotos der Gewinner finden Sie hier:

