World Press Photo Award 2023 – die besten Bilder

Der World Press Photo Contest, der weltweit größte Wettbewerb für Pressefotografie, wird zum zweiten Mal in überarbeiteter Form und in zwei Phasen durchgeführt. Ab 2022 werden die besten Bilder nicht mehr sofort weltweit prämiert. Stattdessen kürte die Jury am Mittwoch die Gewinner für sechs Weltregionen (Europa, Nord- und Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Asien, Südostasien und Ozeanien) und in vier Kategorien ("Single", "Story", "Long Time Project" und "Open Format"). Ende April werden die globalen Siegerfotos gekürt. Mit diesem neuen System sollen Fotografinnen und Fotografen aus allen Teilen der Welt die gleichen Chancen auf eine Auszeichnung haben. Im aktuellen Wettbewerb standen die Kriege in der Ukraine und in Afghanistan im Mittelpunkt.

Fotografiestudent aus Hannover erhält Preis

In der Kategorie "Einzelfoto" für Nord- und Südamerika wurde ein Bild von Jonas Kakós, Jahrgang 1992 und Student im Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover, ausgezeichnet. Es zeigt drei Imker in voller Ausrüstung, die er während seiner Arbeit an einem Projekt über Trockenheit und Dürre am Colorado River getroffen hat.

Der Fotograf wurde für dieses Bild gewürdigt, weil die Jury die subtile und unaufdringliche Darstellung der Aufnahme sowie die "Komposition der Bienen über alle Drittel" des Bildes lobte. Darüber hinaus regt das Foto den Betrachter dazu an, sich mit Kakós Thema Umwelt, Klimawandel und dessen Auswirkungen auf den Menschen auseinanderzusetzen.

Hier finden Sie die Bildergalerie mit allen Gewinnerfotos:

