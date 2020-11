"World of Warcraft: Shadowlands" – auch für Solo-Spieler

Am 24. November um 0:00 Uhr startet Blizzard mit "World of Warcaft: Shadowlands" die achte Erweiterung des Online-Rollenspiels seit dem Start vor genau 16 Jahren (Amerika-Start ist am 23. November). Das Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) wurde am 23. November 2004 in Nordamerika, Australien und Neuseeland veröffentlicht und erschien am 11. Februar 2005 in Europa. Im Jahr 2010 erreichte das Spiel seinen Höchststand mit 12 Millionen zahlenden Abonnenten, 5 Jahre später waren es noch 5,5 Millionen – 2015 hat Blizzard die Zahlen zum letzten Mal veröffentlicht.

Mit den Add-ons wurden über die Jahre neue Welten und Kontinente, Dungeons und Schlachtzüge, Arenen und PVP-Zonen, spielbare Rassen und Klassen und Berufe eingeführt. Die Geschichte von "World of Warcraft" erzählt immer wieder von umfangreichen Konflikten zwischen Horde und Allianz – und deren gemeinsamen Gegnern. Im Spiel gibt es neben der klassischen Spielweise – Charakter leveln und Ausrüstung aufwerten – unzählige Möglichkeiten sich die Zeit zu vertreiben. Viele beschäftigen sich mit der umfangreichen Hintergrundgeschichte von "World of Warcraft" – der Lore. Andere spielen World of Warcraft als Wirtschaftssimulation oder begeben sich auf die Jagd nach Erfolgen, Reittieren, Haustieren und anderen seltenen und epischen InGame-Items.

Shadowlands

Mit "Shadowlands" führt Blizzard eine weitere Welt in "World of Warcraft" ein. Sylvanas reißt das Tor zwischen Azeroth und dem Reich der Toten auf und führt die Helden von Azeroth in die Schattenlande, wo die Spieler 5 neue Zonen, 4 Pakte – von denen man sich einem anschließen kann – und neben der Weitererzählung der Geschichte eine Vielzahl von Anpassungen erwartet. Die Maximalstufe der Charaktere wird mit dem "Shadowlands"-Addon durch einen Level-Squish auf Stufe 60 zurückgesetzt, das ist bereits in den Vorbereitungen zu der achten Erweiterung vor dem Release passiert – Spieler mit der Maximalstufe von 120 wurden auf Stufe 50 zurückgesetzt.

Spieler, die in "World of Warcraft: Shadowlands" neu oder nach einer langen Pause wieder einsteigen, können Unterstützung durch Mentoren anfordern. In dem neu eingeführten Mentoren-Programm können erfahrene Spieler Anfänger beim Einstieg in die Welt von "World of Warcraft" unterstützen. Das Leveln bis zur Stufe 50 hat Blizzard nach eigenen Angaben um mehr als die Hälfte reduziert, Spieler sollen entsprechend schneller zur Geschichte rund um die Schattenlande kommen.

Während sich alte Hasen, die bereits mindestens einen Charakter auf Stufe 50 besitzen, für die Level-Phase (10-50) eines neuen Charakters nach dem Startgebiet eine beliebige Erweiterung aussuchen können, müssen neue Spieler im letzten Add-on "Battle for Azeroth" Stufe 50 erreichen, bevor sie in die Schattenlande reisen dürfen. Ist die Hauptgeschichte in "Shadowlands" abgeschlossen, kann die Maximalstufe auch über Weltquests erreicht werden.

Cinematic-Trailer: Shadowlands (Quelle: Blizzard)

Torghast - der Turm der Verdammten

Neben Grafik-, Charakter-, Berufs- und Fähigkeitenanpassungen, Storyinhalten, Welten und Gebieten, Reit- und Haustieren, Rezepten, Items und Erfolgen erhalten mit jeder Erweiterung und jedem Patch unzähligen Neuerungen und Anpassungen Einzug in "World of Warcraft". Eine davon ist "Torghast - der Turm der Verdammten".

Mit "Torghast" gibt Blizzard und seine Entwickler den Spielern die Möglichkeit, Jagd auf zahlreiche legendäre Items zu machen. Dazu müssen Spieler im Endgame diverse Gegenstände zum Runenschmied in "Torghast" bringen, der daraus wiederum unterschiedliche Items herstellen kann. Laut Angaben von Blizzard und Beta-Testern, ist jeder Run in "Torghast" unterschiedlich. Zur Auswahl stehen verschiedene Portale mit unterschiedlichen Bossen, Rätseln und Schwierigkeitsgraden.

"Torghast" kann sowohl alleine als auch in der Gruppe betreten werden. Damit bietet Blizzard in "World of Warcraft" die Möglichkeit, legendäre Items im Singleplay zu erspielen, während die Questreihen vergangener Add-ons für besondere Gegenstände häufig mit Schlachtzügen und Instanzen verknüpft waren, die nur in einer Gruppe mit anderen Spielern zu bewältigen waren. Das kann durchaus als Widerspruch des MMORPG-Genres gewertet werden, Blizzard erreicht damit aber möglicherweise neue Spieler.

TORGHAST - Schutz Paladin | WoW Shadowlands Beta – Craft12354

(bme)