Wortwörtlich grün: OVH baut neues Rechenzentrum in Limburg an der Lahn

Der französische Cloudanbieter OVH hat in Limburg an der Lahn mit dem Bau eines neuen Rechenzentrums begonnen. Im dritten Quartal 2023 soll der Bau abgeschlossen sein; dann will OVH auf der Fläche von 6000 Quadratmetern bis zu 40.000 neue Server unterbringen. Das Unternehmen verspricht eine Speicherkapazität von 100 Exabyte.

Der Neubau soll nach Wünschen des Betreibers besonders energieeffizient ausfallen und einen ressourcenschonenden Betrieb ermöglichen. Ein bereits bestehende OVH-RZ in Limburg befindet sich in umgewidmeten Gebäuden und wurde bereits zweimal erweitert. Insgesamt will OVHcloud am Standort Limburg dann 85.000 Server betreiben.

Erneuerbarer Strom, Regenwassertanks und Abwärmenutzung

OVH verspricht, ein modernes und nachhaltiges RZ zu bauen. Dafür will man den Energiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen decken. Das Kühlen der Server soll über die OVHs hauseigene Wasserkühlung vonstattengehen, die man aus Regenwassertanks speisen will. Die Abwärme der Server soll eine Fußbodenheizung in benachbarten Büroräumen speisen und Dach und Fassaden der Anlage will man begrünen. OVH rechnet vor, dass damit bis zu 830 kg CO₂ pro Jahr aus der Atmosphäre herausfilterbar seien. Auch würden die Pflanzen den Klimatisierungsbedarf reduzieren.

Trotz der Ziele für ein ressourcenschonendes Rechenzentrum erhöhte OVH neben anderen Anbietern wie Hetzner zuletzt die Service-Gebühren aufgrund der hohen Energiekosten. Allerdings könnte OVHcloud in Zukunft von den geänderten Lizenzmodellen von Microsoft profitieren – gegen die alten Geschäftsbedingungen hatte der französische Anbieter vor der EU-Kommission Beschwerde eingereicht.

Weitere Informationen zum neuen Rechenzentrum von OVHcloud in Limburg finden sich auf der Seite des Unternehmens.

(pst)