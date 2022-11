X-37B: US-Raumgleiter nach 908 Tagen im Weltraum zurückgekehrt

(Bild: Boeing / U.S. Space Force)

Der experimentelle, unbemannte und wiederverwendbare Raumgleiter X-37B der Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte ist wieder gelandet und hat mit einer Missionsdauer von 908 Tagen im Orbit einen neuen Rekord aufgestellt. Das teilte der US-Konzern Boeing mit, der das Raumschiff gebaut hat. Die sechste Mission sei ein Erfolg gewesen. Insgesamt waren die beiden gebauten Exemplare jetzt 3774 Tage im Weltraum. Was genau der Raumgleiter im All macht hat, war lange geheim. Boeing spricht jetzt von einem Experiment zu Solarenergie, einem erfolgreich ausgesetzten Satelliten und mehreren Versuchen für die US-Weltraumagentur NASA in Vorbereitung von interplanetaren Missionen und von permanenten Basen im Weltall. Gelandet ist der Raumgleiter auf dem Kennedy Space Center in Florida.

Ähnliches Programm in China

Erstmals gestartet worden war ein X-37B Anfang Dezember 2010, schon diese Mission dauerte über 220 Tage. Wenige Monate später war der zweite gebaute Raumgleiter gestartet worden, er umkreiste die Erde schon 468 Tage. Es folgten weitere Missionen, die jeweils deutlich über 600 Tage lang dauerten. Bei dem jetzt beendeten Flug OTV-6 wurden dann so viele Experimente mit ins All gebracht, wie nie zuvor. Beim gebeutelten US-Konzern Boeing, der für den Bau des Raumgleiters und die Unterstützung der Missionen zuständig ist, gibt man sich stolz ob des Erfolgs. Ursprünglich war das Raumschiff nur für Einsätze von bis zu 270 Tagen Dauer entworfen worden.

Das X-37B-Programm der USA hat inzwischen offenbar in China Nachahmer gefunden. Das Reich der Mitte hat mehrfach ein wiederverwendbares Raumschiff gestartet, es kreist seit Anfang August um die Erde. Die Geheimhaltung rund um das Programm ist aber noch einmal deutlich höher als die rund um das X-37B. Worum es sich genau handelt und wie das Raumschiff überhaupt aussieht, ist nicht bekannt. Zuletzt hat es vor einigen Tagen Hinweise darauf gegeben, dass es nach rund drei Monaten zur Erde zurückkehrt, bislang ist das aber noch nicht passiert. Ende Oktober hat das chinesische Raumschiff einen Satelliten ausgesetzt und damit an einen vorherigen Flug erinnert, bei dem damit das Missionsende eingeleitet worden war.

