Auswärtiges Amt gegen Baerboock-Parodie: Auf X gesperrt

Seit April 2023 verbreitete der Account @baerbockpress satirische Anmerkungen von einer falschen "Außenministerin Annalena Baerbock". Der Account, der die wahre Annalena Baerbock satirisch aufs Korn nimmt und diverse Tweets von ihr auf X veralbert, wurde nach einer Beschwerde des Auswärtigen Amtes gesperrt. Mittlerweile ist der Account jedoch wieder freigegeben und online.

Wie die Berliner Zeitung berichtete, habe das Auswertige Amt bereits am 28. Juli 2023 gegen den Account bei X interveniert. Der Account nutzte das gleiche Profil- und Hintergrundbild wie der Original-Account und auch der Account-Titel "Außenministerin Annalena Baebock (Parody)" hätte erst am Ende drauf aufmerksam gemacht, dass es sich nicht um das Original handelte. Der Titel sei zudem auf mobilen Geräten in der Timeline abgeschnitten worden. Somit sei nicht ersichtlich gewesen, dass es sich nicht um den Original-Account von Außenministerin Annlalena Baerbock gehandelt habe. Folglich argumentierte das Auswertige Amt mit einer Verwechslungsgefahr.

"Parodie hat seinen festen Platz in unserer Demokratie", heiß es aus dem Auswärtigen Amt. "Personen des öffentlichen Lebens müssen das aushalten; das gilt natürlich auch für die Außenministerin." Auf den ersten Blick sei für Nutzerinnen und Nutzer der Parodie-Hintergrund aber nicht ersichtlich gewesen, begründete das Auswärtige Amt sein Vorgehen. X kam dem Ersuchen nach. Offenbar konnte X den Begründungen des Auswärtigen Amtes folgen.

Mit kleiner Änderung wieder online

Den Titel hat @baerbockpress dann zu "Außenministerin Parody Annalena Baerbock" geändert, das Profil- und Hintergrundbild allerdings beibehalten. X hat den Account daraufhin wieder freigegeben. Der Verifizierungshaken, den der Account vormals hatte, fehlt nun jedoch.

Die Anzahl der Follower von @baerbockpress steigt indes. Waren es vor der Sperrung noch etwas mehr als 25.000 Follower, verzeichnet der Kanal nach Wiederherstellung nun mehr als 52.000 Follower. Die Betreiber des Accounts bedankten sich dafür artig: "50.000 💚 Danke an euch alle! Grüße gehen raus an @AuswärtigesAmt"

(olb)