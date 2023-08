X: Tweetdeck ab jetzt kostenpflichtig

Beim Kurznachrichtendienst X – vormals Twitter – kostet Tweetdeck jetzt etwas. Beim Aufruf des Dienstes kommt ein Pop-up, das wiederum auf die Anmeldeseite für ein kostenpflichtiges Abonnement umleitet, das 114,24 Euro beziehungsweise aktuell 99,96 Euro kostet. Die Anwendung heißt X Pro.

Abo für Twitters Tweetdeck (Bild: X)

Im Juli hatte X angekündigt, dass Tweetdeck ab August zahlenden Blue-Konten vorbehalten sein werde – also den Nutzern mit blauem Haken. Damit können nur noch Menschen das Tweetdeck nutzen, die bereit sind, dafür zu zahlen.

Bezahloption lange im Gespräch

Bereits 2017 hatte Twitter Bezahloptionen bei dieser Zusatzfunktion erwogen. Mit dem Tweetdeck lassen sich unter anderem Listen für Umfragen, Videos und Twitters Podcast-Funktion Spaces anlegen. Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk, hatte selbiger verschiedene Möglichkeiten angedacht, um den Dienst weiter zu kommerzialisieren.

Unter anderem wurde neben dem kostenpflichtigen Tweetdeck auch ein Lese-Limit eingeführt, wodurch Nutzer lediglich 1.000 Posts am Tag einsehen können. Zahlende Kunden können 10.000 Beiträge lesen. Davon profitieren Twitter-Alternativen wie Mastodon und auch Meta will mit Threads mitmischen, einer an Instagram angeknüpfte App mit ähnlichen Funktionen wie X.

