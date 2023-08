X/Twitter: Musk will Blockier-Funktion abschaffen

X-Eigner Elon Musk hat angekündigt, im früher Twitter genannten sozialen Netzwerk die Blockier-Funktion abzuschaffen. Nutzern wäre damit die Möglichkeit genommen, zu verhindern, dass andere Personen ihr Profil und ihre Tweets sehen. Besonders gegen Hater und Trolle ist dies ein häufig genutztes Instrument.

Der X-Post mit der Ankündigung von Elon Musk

Musk kündigte die Änderung am Freitagabend deutscher Zeit in einer Antwort an einen Fragesteller in X an. Dieser wollte wissen, ob es "jemals einen Grund" gibt, "jemanden zu blockieren oder stumm zu schalten". Musk antwortete, dass das Blockieren als "Funktion" gelöscht werde. Einzige Ausnahme seien Direktnachrichten. Seiner Ansicht nach sei die Funktion nicht sinnvoll.

Zeitpunkt noch unklar

Weiter äußerte sich Musk bislang nicht – etwa zu der Frage, wann die Blockierfunktion abgeschafft wird und ob er auch plane, das Stummschalten von anderen Nutzern zu entfernen. In einer Reaktion auf einen kritischen Post nach seiner Ankündigung deutete Musk mit dem Wort "Mute" zumindest kryptisch an, dass das Muten weiterhin bestehen bleiben könnte.

In dieser Woche machte der Kurznachrichtendienst X bereits mit Verzögerungen beim Klicken auf Links zu Medien und zu seiner Konkurrenz von sich reden.

