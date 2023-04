XWorm RAT: Avira-Sicherheitsexperten warnen vor Malware

Sicherheitsexperten von Avira warnen vor der Malware XWorm RAT. Übereinstimmend berichten mehrere Medien, dass die Avira-Experten seit Anfang April einen deutlichen Anstieg der Malware festgestellt hätten.

XWorm RAT wird über Spam-E-Mails verbreitet, die vor allem Fachleute ködern sollen. Dabei geben die Kriminellen vor, sie seien an der Buchung ihrer Dienste für ein neues Projekt interessiert. In der E-Mail heißt es demnach: „Ich bin an einem Angebot von Ihnen interessiert, wir suchen professionelle Kräfte für unser neues Projekt.”

XWorm RAT kann unter anderem Ransomware ausführen

Den Berichten zufolge kann XWorm RAT unter anderem Ransomware ausführen, sich Zugriff auf Webcam und Tastatur verschaffen, Passwörter stehlen, sich via Remote-Desktop-Protokoll Fernzugriff auf den PC verschaffen, eine Denial-of-Service-Attacke (DDoS) starten oder sogar Bargeld über Kryptowährungen stehlen.

Die Schadsoftware wird als besonders gefährlich eingestuft, da sie "einige der effektivsten Techniken von der anfänglichen Verbreitung bis zur endgültigen Auslieferung der Payload" verwendet, wird Gurumoorthi Ramanathan, Threat Analysis Engineer bei Avira Threat Protection Labs, zitiert. Eine Anfrage an Avira zu weiteren Informationen von Ausmaß und Gefahren der Malware blieb zunächst unbeantwortet.

