XXL-Webinar: Microsoft Teams Prozesse & Best Practices für Unternehmen

Microsoft Teams hat sich in der Corona-Zeit für viele Unternehmen zu einem wichtigen Kollaborationstool entwickelt. Allerdings lassen viele Firmen dessen Möglichkeiten oft ungenutzt. Wer den Einsatz von Microsoft Teams im eigenen Unternehmen voranbringen möchte, sollte sich deshalb die dritte Auflage des vierstündigen Webinars "Microsoft Teams in der Praxis – Grundlagen, Funktionen, Praxistipps für den Unternehmenseinsatz" am 20. Januar (9 bis 13 Uhr) nicht entgehen lassen.

Best Practices für die Unternehmenspraxis

Alexander Eggers hat langjährige Erfahrung in der Einführung von Microsoft Teams und Office-365-Lösungen in Unternehmen. (Bild: epc GmbH)

Referent ist erneut Alexander Eggers, geschäftsführender Gesellschafter der epc GmbH. Er hat bereits langjährige Erfahrung in der Einführung von Teams und Office 365 in Unternehmen. In dem Webinar zeigt der Teams-Experte auf, welches Potenzial Teams für die digitale Zusammenarbeit bietet, etwa mit Live Events, Telefonie, Private Channels, Analysefunktionen und ausgesuchten, praktische Apps und Konnektoren.

Am Webinar können Sie ganz bequem aus dem Büro oder von Zuhause aus teilnehmen. Ein nachträglicher Zugang zu den Materialien ist ebenso inklusive wie die Möglichkeit, Fragen über einen Online-Chat zu stellen. Ein Ticket für die Teilnahme an dem XXL-Webinar "Teams in der Praxis" kostet 169 Euro.

Vertiefung für Administratoren

Das im Webinar "Teams in der Praxis" erworbene Wissen zu Microsofts Kollaborationstool vertiefen wir am Folgetag, den 21. Januar von 9 bis 14 Uhr, im zweiten Workshop "Microsoft Teams für Administratoren". Teams-Administratoren Björn Steinecke, Geschäftsführer der Tec Networks GmbH, und Arno Kramer, technischer Leiter der Tec Networks, erklären, wie Sie Teams in Ihrem Unternehmen richtig administrieren, in Ihre technologische Landschaft einbinden und technisch richtig absichern. Ein Ticket für die Teilnahme an "Teams für Administratoren" kostet ebenfalls 169 Euro.

Kombitickets erhältlich

Wer an beiden Webinaren teilnehmen möchte, kann ein Kombiticket zum vergünstigten Preis von 299 Euro erwerben. Unabhängig davon, ob Sie eines oder beide XXL-Webinare buchen, in jedem Fall können Sie während der Veranstaltungen Ihre Fragen über einen Online-Chat stellen und erhalten darüber hinaus nachträglich Zugang zu den Materialien sowie der Aufzeichnung des/der Webinar(e).

(vza)