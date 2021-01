Microsoft Teams stellt eines der besonders mächtigen, aber auch komplexen Kollaborationstools für Unternehmen da. Am 21. Januar erfahren Sie in unserem XXL-Webinar "Microsoft Teams für Administratoren" (9 bis 14 Uhr), wie Sie Teams in Ihrem Unternehmen richtig implementieren, mit dem Admin Center administrieren und wie sie neue Komponenten installieren/konfigurieren.

Darüber hinaus wird es um Security und Compliance mit Microsoft Teams, Governance-Planning sowie das System Management gehen. Als Referenten für das fünfstündige Webinar konnten wir zwei zertifizierte Teams-Administratoren gewinnen: Björn Steinecke, Geschäftsführer der Tec Networks GmbH, und dessen technischen Leiter Arno Kramer.

Björn Steinecke und Arno Kramer von Tec Networks geben am 25. November einen Deep-dive in Sachen Teams für Administratoren. (Bild: Tec Networks GmbH)

An dem Webinar können Sie ganz bequem aus dem Büro oder von Zuhause aus teilnehmen. Ein nachträglicher Zugang zu den Materialien ist ebenso inklusive wie die Möglichkeit, Fragen über einen Online-Chat zu stellen. Ein Ticket für die Teilnahme an dem XXL-Webinar "Microsoft Teams für Administratoren" kostet 169 Euro.

Best Practices für die Unternehmenspraxis

Bereits am Vortag, den 20. Januar von 9 bis 13 Uhr, zeigt Teams-Experte Alexander Eggers in der dritten Auflage des Webinars "Microsoft Teams in der Praxis", welches Potenzial Teams generell für die digitale Zusammenarbeit bietet – beispielsweise mit Live Events, Telefonie, Private Channels, Analysefunktionen und ausgesuchten, praktische Apps und Konnektoren. Eggers hat langjährige Erfahrung in der Einführung von Teams und Office 365 in Unternehmen gesammelt. Ein Ticket für "Microsoft Teams in der Praxis" kostet ebenfalls 169 Euro.

Kombitickets erhältlich

Wer an beiden Webinaren teilnehmen möchte, kann ein Kombiticket zum vergünstigten Preis von 299 Euro erwerben. Unabhängig davon, ob Sie eines oder beide XXL-Webinare buchen, in jedem Fall können Sie während der Veranstaltungen Ihre Fragen über einen Online-Chat stellen und erhalten darüber hinaus nachträglich Zugang zu den Materialien sowie der Aufzeichnung des/der Webinar(e).

(vza)