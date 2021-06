XXL-Webinare zu Microsoft Teams: Unternehmenseinsatz und Systemadministration

Durch die anhaltende Corona-Krise ist Home Office für die Mitarbeiter zahlreicher Unternehmen zum Standard geworden. Für die damit verbundene Arbeit in verteilten Teams setzen Unternehmen vermehrt auf ein Werkzeug aus dem Hause Microsoft: Teams. Allerdings lassen viele Firmen die Chancen und Möglichkeiten des Tools oft ungenutzt. Wer den Einsatz von Microsoft Teams im Unternehmen voranbringen möchte, sollte sich deshalb die vierte Auflage unserer XXL-Webinare zu "Teams in der Praxis" am 28. Juli (9 bis 13 Uhr) und "Teams für Administratoren" am 29. Juli (9 bis 14 Uhr) nicht entgehen lassen.

Microsoft Teams in der Unternehmenspraxis

Referent des ersten Webinars ist erneut Alexander Eggers, geschäftsführender Gesellschafter der epc GmbH. Er hat langjährige Erfahrung in der Einführung von Teams und Office 365 (Microsoft 365) in Unternehmen gesammelt. In dem Webinar zeigt der Teams-Experte auf, welches Potenzial Teams für die digitale Zusammenarbeit bietet, etwa mit Live Events, Telefonie, Private Channels, Analysefunktionen und ausgesuchten, praktischen Apps und Konnektoren.

Alexander Eggers zeigt außerdem, wie Sie aus all diesen Möglichkeiten Prozesse formen, die Ihre Mitarbeiter effektiver arbeiten lassen. Erfahren Sie ebenso, was Sie beachten sollten, wenn Sie Teams in Ihrem Unternehmen einführen und wie Sie Ihre Mitarbeiter dazu bringen, richtig zu kommunizieren.

An dem Webinar können Sie ganz bequem aus dem Büro oder von Zuhause aus teilnehmen. Ein Ticket für die Teilnahme an dem XXL-Webinar "Teams in der Praxis" kostet 169 Euro.

Microsoft Teams für Administratoren

Das im Webinar "Teams in der Praxis" erworbene Wissen zu Microsofts Kollaborationstool vertieft das zweite Webinar "Microsoft Teams für Administratoren" am 29. Juli von 9 bis 14 Uhr.

Die beiden Teams-Administratoren Tobias Fokken, IT Consultant der Tec Networks GmbH, und Arno Kramer, technischer Leiter der Tec Networks, erklären, wie Sie Teams in Ihrem Unternehmen richtig administrieren, in Ihre technologische Landschaft einbinden und technisch richtig absichern.

Lassen Sie sich von den beiden zertifizierten Teams-Administratoren beraten und erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen – ob es nun um das Zusammenspiel mit Sharepoint, Governance-Planning, Aufbewahrungspflichten oder Compliance geht. Ein Ticket für die Teilnahme an "Teams für Administratoren" kostet ebenfalls 169 Euro.

Kombitickets erhältlich

Wer an beiden Webinaren teilnehmen möchte, kann ein Kombiticket zum vergünstigten Preis von 299 Euro erwerben. Unabhängig davon, ob Sie eines oder beide XXL-Webinare buchen, in jedem Fall können Sie während der Veranstaltungen Ihre Fragen über einen Online-Chat stellen und erhalten darüber hinaus nachträglich Zugang zu den Materialien sowie der Aufzeichnung des/der Webinar(e). (bbo)