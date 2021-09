Xamarins Fußstapfen: Vorschau auf .NET MAUI Community Toolkit ist verfügbar

In die Entwicklung des Xamarin-Nachfolgeprojekts .NET MAUI kommt Bewegung: Das Toolkit-Team von Microsoft hat zu den Bausätzen für zwei neue .NET Multi-platform App UIs (.NET MAUI) eine erste Vorschau veröffentlicht. Die beiden Libraries CommunityToolkit.Maui und CommunityToolkit.Maui.Markup sollen laut Ankündigung im Developer-Blog von Microsoft langfristig die bisherigen Xamarin Community Toolkits ablösen.

Die beiden Werkzeugsätze stammen aus der .NET-Community, aus deren Kreis auch die aktiven Maintainer der Toolkits stammen. Sie enthalten unter anderem .NET MAUI Extensions und fortgeschrittenen UI/UX-Steuerungen (User Interface/User Experience) sowie eine Reihe von Effekten, die dem Microsoft-Team zufolge Entwicklerinnen und Entwicklern die Arbeit mit .NET MAUI erleichtern sollen.

.NET-MAUI-Release im November: Portierung läuft

Die Arbeiten am .NET MAUI Community Toolkit gelten noch nicht als abgeschlossen, so warten einige Bestandteile des Xamarin Community Toolkits wie die Features des Model-View-ViewModel (MMVM) noch auf die Aufnahme in die neuen Werkzeugkisten, das betrifft beispielsweise den Befehl AsyncCommand . Ein kommendes NuGet-Paket soll auch die MMVM-Features an Bord holen.

Laut Toolkit-Team findet zurzeit die aktive Portierung von Xamarin.Forms zu .NET MAUI statt, die in den kommenden Releases dann zu finden sein sollten. Wer sich für den genauen Zeitplan interessiert, mag einen Blick in die Road Map werfen: Nach der Veröffentlichung der beiden NuGet Pre-Releases jetzt im August sollen im September 2021 die zweiten Versionen folgen, im Oktober die dritten und das offizielle Release von .NET MAUI mit allgemeiner Verfügbarkeit (GA) hat das Microsoft-Team für November 2021 angepeilt.

Übersicht der Community-Beiträge, die im .NET MAUI Community Toolkit bereits enthalten sind (Bild: Microsoft)

Gewohnte Xamarin-Features im Markup-Toolkit verfügbar

Im Markup-Toolkit sollen dem Blogeintrag zufolge Entwickler weiterhin ihre Anwendungen mit MMVM, Bindings, Ressourcen-Wörterbüchern und allen gewohnten Features ausstatten können, ohne auf XAML zurückgreifen zu müssen: Beispielsweise die Extension-Methoden von C#-User-Interfaces sollen bereits vollständig aus dem Xamarin Community Toolkit portiert sein.

Wer sich auf das Release im November vorbereiten möchte, kann sich bald in die Dokumentation zu .NET MAUI einfuchsen: Die Community-Toolkits sollen offenbar eine neue Heimat im Dokumentations-Bereich von Microsoft finden. Wer sich selbst in die Entwicklung einbringen mag, kann die Gelegenheit nutzen, Feature-Wünsche und -Vorschläge auf GitHub zu hinterlegen. Dort gibt es ein .NET MAUI Community Toolkit Repository und ein weiteres Repository zum Markup Community Toolkit.

Bezugsquellen und Hinweise zur Kompatibilität

Die als NuGet-Paket vorliegenden beiden Libraries sollen sich laut Toolkit-Team in jedem .NET-6-Projekt einbinden lassen. Weiterführende Hinweise zur Bezugsquelle und eine ausführliche Anleitung zum Installieren unter .NET 6 über Visual Studio sind dem Blogeintrag der Microsoft-Entwickler zu entnehmen. Einen Überblick, was Entwicklungteams erwartet, bietet auch ein ergänzender Blogeintrag zur Kompatibilität zwischen .NET MAUI und dem Xamarin Community Toolkit.

