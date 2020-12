Xbox: Cloud Gaming kommt doch auf Apple-Geräte – und Windows-PCs

Microsoft baut die Verfügbarkeit seines Game-Streaming-Dienstes aus: Ab Frühjahr 2021 werde man die Cloud-Gaming-Funktion des Abodienstes Xbox Game Pass Ultimate auch auf iOS-Geräten sowie Windows-PCs nutzen können, wie das Unternehmen ankündigte.

Bislang ist die ursprünglich "xCloud" genannte Cloud-Gaming-Funktion nur auf Android-Geräten per App zugänglich.

Auf iOS nur im Browser

Auf Windows-PCs wird der Zugriff auf das Spieleangebot des Abodienstes sowohl per Xbox-App als auch mit dem Browser möglich sein, schreibt Microsoft. Auf iOS-Geräten erfolgt der Zugang ausschließlich über den Web-Browser, eine App im App Store soll es nicht geben. Man wolle damit ein "nahtloses Erlebnis" für Xbox-Nutzer und unterschiedliche Spielertypen schaffen, so der Konzern, man könne damit etwa Minecraft Dungeons über Touch-Steuerung auf dem iPhone spielen oder eine Runde Destiny 2 in der Mittagspause am Surface Pro.

Details zum Controller-Support im iOS-Browser nannte Microsoft nicht, iOS unterstützt den Xbox Wireless Controller aber bereits von Haus aus, Support für den neuen Xbox Series X Controller soll mit einem iOS-Update folgen.

Apple gegen Game-Streaming

Microsoft wollte den Cloud-Gaming-Dienst ursprünglich wohl parallel zur Einführung auf Android auch auf iOS bringen, scheiterte aber an Apples Einschränkungen: Spiele-Streaming war von Apple im App Store ursprünglich untersagt, eine Regellockerung machte solche Dienste dann auf dem Papier möglich, praktisch aber kaum umsetzbar: Apple fordert, dass jedes der im Streaming-Angebot enthaltenen Spiele als einzelne App zur Prüfung eingereicht und vorgelegt wird – zudem muss die Bezahlschnittstelle des iPhone-Konzerns für In-App-Käufe integriert werden.

Apple stehe "alleine da als die einzige Universalplattform, die ihren Kunden den Zugriff auf Cloud-Gaming- und Spieleabodienste verweigert", hieß es im August noch bei Microsoft, davor forderte der Chefjustiziar des Konzerns eine App-Store-Untersuchung. Die App-Store-Betreiber würden "immer höhere Mauern" errichten, den Zugang zu ihrer Plattform kontrollieren und "hohe Zölle" veranschlagen.

Als Ausweg bleibt Cloud-Gaming-Diensten der Weg per Browser auf iOS: Nvidias GeForce Now ist bereits in Apples Web-Browser Safari verfügbar, ebenso wie Amazon Luna. Google Stadia dürfte mit offiziellem Safari-Support folgen.

(lbe)