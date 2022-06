Xbox: Cloud-Gaming soll mit Spielen außerhalb des Game Pass funktionieren

Microsoft erweitert Xbox Cloud Gaming auf Spiele außerhalb seines eigenen Portfolios: Nutzerinnen und Nutzer sollen künftig auch Spiele mit Xbox Cloud Gaming streamen können, die sie außerhalb des Xbox Game Pass erworben haben.

Bisher funktioniert Xbox Cloud Gaming, ehemals Xcloud, ausschließlich mit den Titeln aus Microsofts Spieleabonnement Game Pass. In Zukunft soll man auch Spiele damit streamen können, die man anderswo erworben hat, kündigt Microsoft in einem Blog-Eintrag an. Details gehen aus dem kurzen Abschnitt nicht hervor, Microsoft spricht lediglich von "ausgewählten Spielen". Auch ein Zeitplan wird nicht genannt.

Abhängig von der Auswahl der Spiele könnte die Ankündigung eine massive Erweiterung des Xbox Cloud Streamings darstellen: Er könnte das Abonnement des Game Pass mit der Cloud-Flexibilität von Diensten wie GeForce Now vereinen. Der Streaming-Dienst von Nvidia funktioniert bereits mit Spielen, die beispielsweise auf Steam gekauft wurden.

Diese Offenheit gilt als große Stärke des Nvidia-Angebots. Für Microsoft ist der Schritt eine Gelegenheit, die Spieleauswahl beim Xbox Cloud Gaming massiv zu erhöhen und gleichzeitig neue Nutzerinnen und Nutzer für seinen Abodienst zu gewinnen.

Cloud Gaming auf Samsung-Fernsehern

Daneben hat Microsoft weitere Neuerungen für sein Xbox-Ökosystem angekündigt. Der Game Pass soll künftig etwa einige Demos zum Ausprobieren anbieten. Außerdem erweitert Microsoft die Auswahl an Abspielgeräten: Künftig soll eine Game-Pass-App direkt für die Betriebssysteme diverser Smart-TVs zur Verfügung stehen. Den Auftakt macht Samsung: Im Jahr 2022 erschienene TV-Modelle des südkoreanischen Herstellers unterstützen Streaming per Xbox Cloud Gaming ab dem 30. Juni. Bislang war fürs Streamen ein externer Zuspieler notwendig, etwa ein PC oder eine Xbox-Konsole.

Xbox Cloud Gaming ist ein Streaming-Angebot, das Abonnentinnen und Abonnenten des Spieleabonnements Xbox Game Pass Ultimate zur Verfügung steht. Eine Möglichkeit, den Cloud-Dienst separat zu nutzen, gibt es derzeit nicht.

(dahe)