Xbox: Free2Play-Mehrspielertitel nun ohne Abo spielbar

Free2Play, ab jetzt wirklich: Auf Xbox-Konsolen lässt Microsoft nun die Abopflicht wegfallen, die bisher den Zugang zu kostenlosen Mehrspieler-Titeln wie "Fortnite", "Rocket League" und "Apex Legends" eingeschränkt hat. Diese Spiele waren zwar grundsätzlich gratis, um sie online spielen zu können, war allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement von Xbox Live Gold notwendig. Diese Einschränkung entfällt nun.

Microsoft hatte diesen Schritt bereits im Januar angekündigt – als eine Art Versöhnungsangebot, nachdem sich die Community über Pläne für steigende Abopreise für Xbox Live Gold geärgert hatte. Nach zahlreichen Beschwerden zog Microsoft nicht nur die Preiserhöhung zurück, sondern machte das große Zugeständnis bei Free2Play-Spielen. Das betrifft alle Xbox-Konsolen.

Free2Play auch bei Sony und Nintendo

Neben Microsoft beschränken auch Sony und Nintendo den Zugang zu Mehrspieler-Modi: Wer gegen andere Spielerinnen und Spieler im Online-Multiplayer antreten möchte, muss grundsätzlich Geld für ein Abo ausgeben. Im Gegensatz zu Microsoft machten Sony und Nintendo allerdings bereits Ausnahmen für Free2Play-Spiele. Nun zieht Microsoft also nach.

Xbox Live Gold kostet in Deutschland 7 Euro pro Monat oder 40 Euro pro Halbjahr. Die Sony-Variante Playstation Plus kostet 9 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr, Nintendos Switch Online ist mit 4 Euro pro Monat oder 20 Euro pro Jahr am günstigsten.

Komplett kostenlos spielbar sind auf Xbox-Konsolen nun zahlreiche der beliebtesten Mehrspieler-Titel: "Fortnite" bleibt das Maß aller Dinge, aber auch "Call of Duty: Warzone" und "Apex Legends" konnten zuletzt die Marke von 100 Millionen Spielern knacken. Eine Übersicht über die ohne Abo spielbaren Free2Play-Mehrspielertitel gibt Microsoft.

