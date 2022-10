Xbox Game Pass: Microsoft zeigt seine Streaming-Konsole

Auf Umwegen hat Microsoft ein Foto seiner geplanten Streaming-Konsole für Xbox Cloud Gaming veröffentlicht. Das Foto kommt von Xbox-Chef Phil Spencer, der zur Feier des 25. Jubiläums der "Fallout"-Reihe seine Regalwand abfotografiert hat. Darauf zu sehen: das "Fallout"-Maskottchen "Vault Boy" in zweifacher Ausführung, die Logitech G Cloud, jede Menge Nerd-Kram – und ganz oben ein bis dato unbekanntes Xbox-Gerät.

Absicht oder ein Versehen? Die Reaktion des Twitter-Accounts von Xbox lässt auf eine choreografierte Aktion schließen. "Was haben wir darüber gesagt, alte Prototypen auf dem Regal aufzustellen?", schreibt der Xbox-Account augenzwinkernd. Dem US-Technikmagazin CNET bestätigte Microsoft schließlich, dass es sich bei dem Gerät tatsächlich um einen Protoypen der Streaming-Konsole handelt, die intern als "Keystone" bezeichnet wird.

Xbox Cloud Gaming auf Samsung-TVs

Als Streaming-Konsole bräuchte Keystone weniger teure Hardware als Xbox Series X/S: Die Spiele sollen über das im Game Pass integrierte Xbox Cloud Gaming von Microsoft-Servern auf das Gerät gestreamt werden. Auf aktuellen Samsung-Fernsehern kann man Xbox Cloud Gaming auch schon ganz ohne Konsole nutzen, das Gerät richtet sich aber an Besitzerinnen und Besitzer nicht kompatibler TVs.

Lange war Keystone als Streaming-Stick gehandelt worden, den man wie Fire-TV-Geräte direkt in den HDMI-Eingang eines Fernsehers stöpselt. Zumindest der Prototyp von Phil Spencer sieht dagegen aus wie eine Mini-Konsole, die wohl über ein Kabel verbunden werden muss. Ob das in der fertigen Version so bleibt, ist unklar.

Überhaupt gibt es noch immer nur wenige belastbare Informationen zu Keystone – Release-Termin und Preispunkt sind beispielsweise noch offen. Auch über seinen Funktionsumfang ist nur wenig bekannt. Denkbar ist, dass die Streaming-Konsole zusätzlich die Funktion eines TV-Sticks mit Apps für Netflix, Disney+ und andere Streaming-Dienste übernehmen könnte, wie es beispielsweise auch bei Xbox Series X/S der Fall ist.

