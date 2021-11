Xbox Game Pass: Per xCloud Spiele vor dem Download ausprobieren

Microsoft bringt seine Cloud-Gaming-Technik auf die Xbox: Wer den Xbox Game Pass Ultimate abonniert hat, kann nun auch mit seiner Konsole Spiele aus dem Microsoft-Abo streamen. Bisher war das auf Android-Geräten, im Browser und auf dem Windows-Rechner möglich.

Die Streaming-Funktion für Xbox-Konsolen soll in den kommenden Wochen auf 25 Märkten verfügbar werden, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Verfügbar ist der einst xCloud genannte Streaming-Dienst auf Konsolen der aktuellen Series-Generation und auf den Xbox-One-Modellen.

Im Gegensatz zu Android-Geräten und einigen Windows-PCs haben die Xbox-Konsolen die Hardware-Leistung, um Spiele lokal auszuführen. Dennoch bietet das Streaming auf diesen Geräten einige Vorteile. Allen voran zählt dazu die Möglichkeit, Titel aus dem Game Pass vor dem Download auszprobieren – um besser entscheiden zu können, ob sich der Download schließlich doch lohnt.

Microsoft verspricht außerdem ein Feature, bei dem Xbox-Freunde Einladungen zu Mehrspieler-Partien verschicken können, denen man dann direkt per Streaming beitreten kann – ohne das Spiel vorher herunterzuladen.

Series-Exklusivspiele auf Xbox One

Schließlich weist Microsoft auf die Möglichkeit hin, auf der Xbox One Titel zu streamen, die eigentlich für die Series-Konsolen exklusiv entwickelt wurden. Noch gibt es nur wenige: Microsoft nennt "Recompile", "The Medium" und "The Riftbreaker". In den kommenden Jahren dürfte sich die Anzahl der Series-Exklusivtitel allerdings deutlich vergrößern. Beispielsweise soll der "Microsoft Flight Simulator" Anfang 2022 per xCloud streambar werden.

Microsoft arbeitet außerdem an einem Streaming-Stick für seinen Cloud-Gaming-Dienst xCloud, der Teil des Xbox Game Pass Ultimate ist. Ein solcher Streaming-Stick soll es Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, ihre Titel per xCloud an jeden Fernseher oder Monitor zu streamen, ohne dass dafür zusätzliche Hardware nötig wäre. Zudem will Microsoft eine Xbox-App mit dem xCloud-Angebot auf Smart-TVs von Drittherstellern vorinstallieren lassen.

(dahe)