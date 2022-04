Xbox: Microsoft bereitet angeblich Ingame-Werbung für Free-to-Play-Spiele vor

Die so genannten Free-to-Play-Spiele (F2P) auf Microsofts Spielekonsole Xbox könnten Gamern demnächst Anzeigen von Werbetreibenden präsentieren. Das legt ein Bericht der US-amerikanischen Ausgabe des Nachrichtenportals Business Insider nahe. Der Bericht beruft sich auf zwei Personen, die von entsprechenden Aktivitäten bei Microsoft berichtet haben.

Keine Datenweitergabe, nichts Aufdringliches

Geplant sind demnach etwa Anzeigen auf Plakatwänden in einem Autorennspiel. Allzu dominant solle die Werbung nicht platziert werden, heißt es in dem Bericht. Offenbar möchte Microsoft die Spielergemeinde nicht durch aufdringliche Anzeigen verärgern. Auch sollen keine Nutzerdaten an die Werbetreibenden weitergegeben werden.

Die ersten Anzeigen dieser Art könnten bereits im dritten Quartal 2022 in den F2P-Spielen erscheinen. Bis dahin soll die nötige Technik dafür stehen. Während Werbekunden derzeit nur über Drittanbieter wie Yahoo Ingame-Werbung für Xbox-Spiele buchen können, sollen dann Werkzeuge zur Verfügung stehen, die es jedem Spieleentwickler ermöglichen, Werbemöglichkeiten vorzusehen.

Lebhafte Diskussion unter Gamern

Microsoft hat den Business-Insider-Bericht bisher weder bestätigt noch dementiert. In den Foren von Spieleportalen wird die mögliche Neuerung bei F2P-Spielen dennoch bereits lebhaft diskutiert. Die Meinungen der Gamer reichen von "in F2P-Spielen völlig in Ordnung" bis "geht gar nicht". Einige Spielefans äußern sogar die Ansicht, dass die gratis angebotenen Spiele mit "echter" Werbung, beispielsweise auf Plakaten in der Spielwelt, realistischer wirken könnten.

Einige Free-to-Play-Spiele für die Xbox (Bild: Microsoft)

In Spielen für Mobilgeräte sind Anzeigen weit verbreitet und von den Spielern mehr oder weniger akzeptiert. Dagegen ist die Werbung in Konsolenspielen noch Neuland. Offenbar geht es aktuell vor allem darum, diesen Markt rechtzeitig zu besetzen.

Lukrativer Spielemarkt

Microsoft ist schon seit Längerem dabei, seinen Anteil am lukrativen Markt der Videospiele auszubauen. Im Frühjahr 2021 wurde die Übernahme des Spieleanbieters Bethesda beziehungsweise der Mutterfirma Zenimax Media abgeschlossen. Aktuell möchte der Konzern Activision Blizzard, einen der größten Spiele-Publisher der Welt, übernehmen, zu dem bekannte Marken wie "Call of Duty", "World of Warcraft" und "Starcraft" gehören. Die geplante Übernahme würde Microsoft zum drittgrößten Spieleanbieter weltweit machen. Der 69-Milliarden-Dollar-Deal soll im Juni 2023 abgeschlossen sein, muss allerdings noch von der Federal Trade Commission (FTC) abgesegnet werden.

(dwi)