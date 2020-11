Xbox Series: Dolby Vision bei Streaming und Spielen, aber nicht von 4K-Blu-rays

Microsofts neue Konsolen-Generation Xbox Series knüpft an der Xbox-One-Reihe an und lässt sich wiederum als Streaming-Client für kommerzielle Musik- und Videodienste und - im Falle der Xbox Series X - als Blu-ray- und UHD-Blu-ray-Player nutzen.

In den vergangenen Tagen waren in den US-Medien bereits Listen aufgestaucht, welche Streaming- Dienste zum Start auf der Xbox Series nutzbar sein werden. Einige davon sind allerdings auf den US-Markt beschränkt.

Stand heute werden auf den deutschen Series-Konsolen zum Start für Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Sky Ticket, Zattoo, DAZN, Eurosport, Spotify, Deezer, YouTube, Vimeo und Twitch Apps bereitstehen. Weiterhin gibt es Apps für eine Reihe von Diensten rund um US-Sport (NBA, MLB, NHL). Am 10. November soll nach US-Medienberichten zudem noch Apple TV+ hinzukommen.

Bestätigen kann bereits, dass Netflix und Disney+ in 4K mit erhöhtem Kontrastumfang in den Formaten Dolby Vision beziehungsweise HDR10 und mit 3D-Sound im Format Dolby Atmos auf die neuen Konsolen streamen. Bei Amazon Prime gibt es aktuell bei einem Testgerät noch Probleme mit HDR10, allerdings arbeitet Microsoft bereits an einer Lösung.

"Kein Dolby Vision für physische Medien"

Fans der Ultra HD Blu-ray hatten gehofft, dass mit der neuen Konsolengeneration Microsoft endlich Dolby Vision auch bei der Wiedergabe der 4K-Discs unterstützt. Das ist aktuell auf der Xbox Series X aber nicht der Fall. Hier gab Microsoft auf Nachfrage folgegende Stellungnahme ab:

"Xbox Series X|S unterstützen Dolby Vision für Streaming-Anwendungen zum Launch und sind ab Frühjahr 2021 die ersten Konsolen, die Dolby Vision für Videospiele anbieten. Xbox Series X unterstützt UHD Blu-Ray-Datenträger- sowie Spielediscs – Dolby Vision für physische Medien wird nicht unterstützt."

Beachtenswert ist, dass Microsoft die Unterstützung von Dolby Vision von physischen Medien in der Stellungnahme recht kategorisch verneint. Im Unterschied zu Videospielen mit Dolby Vision gibt das Unternehmen so auch keinen Ausblick darauf, dass sich an dieser Situation in Zukunft noch etwas ändert.

