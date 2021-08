Xbox Series X: Dashboard künftig in 4k-Auflösung

Die Xbox Series X kann ihr Dashboard künftig in 4k-Auflösung anzeigen. Die Änderung betrifft zuerst Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Insider-Programm, kündigte Microsoft an. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der Home-Screen und die verknüpften Menüs auch für die verbleibende Nutzerschaft der Next-Gen-Konsole auf die höhere Auflösung umgestellt wird.

Das Dashboard der Series-Konsolen von Microsoft wurde schlicht von der Xbox One übernommen – mitsamt der niedrigen FullHD-Auflösung. Dass neben der Xbox One X sogar beide Next-Gen-Konsolen der Xbox ihr Dashboard nur in niedrigem 1080p liefen, brachte Microsoft einigen Spott ein. Sony-Fans wiesen darauf hin, dass sowohl die Playstation 4 Pro als auch die Playstation 5 mit einem 4k-Interface laufen. Die höhere Auflösung trägt unter anderem dazu bei, dass Texte schärfer dargestellt werden. Gerade in den Menüs ist das ein Vorteil auf hochauflösenden Displays.

Nur die Series X?

Im Blog-Eintrag spricht Microsoft nun ausschließlich von der Xbox Series X, die die höhere Auflösung bekommen soll. Unklar blieb, ob auch die Series S und möglicherweise sogar die Xbox One X die höhere Auflösung bekommen. Aus technischer Sicht dürfte nichts dagegen sprechen: Zwar wird die Series S von Microsoft als 1440p-Konsole vermarktet, die Technik sollte aber auch für 4K-Menüs ausreichen – immerhin kann die kleinere Next-Gen-Konsole von Microsoft auch Videos in 4k abspielen.

Neben den höher aufgelösten Dashboards können einige Mitglieder des Insider-Programms bereits einen Nachtmodus für die Xbox-Konsole testen. Dieser Modus dimmt neben den Bildschirm auch die LEDs im Power-Button der Konsole und im Gamepad. Auch ein Blaulichtfilter ist Teil dieses Nachtmodus. Ein dunkleres Dashboard war bereits vorher optional verfügbar.

