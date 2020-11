Xbox Series X/S: Der Launch im Livestream ab 17 Uhr

Nach dem Auspacken der neuen Xbox Series S oder Xbox Series X dürfen Spielerinnen und Spieler wahrscheinlich erst einmal warten. Warten, bis Spiele installiert wurden oder warten, bis Spiele gepatcht wurden.

Xbox Series X - Launch-Stream (Games, OS, Möglichkeiten, Eure Fragen)

Diesen mühevollen Prozess haben wir bereits hinter uns und wollen nun an Tag 1 im Leben der neuen Series-Generation von Xboxen live aus dem Betriebssystem berichten. Welche Optionen gibt es? Wie sieht "Assassin's Creed: Valhalla" aus und wie schnell lädt es? Funktioniert Quick-Resume?

Solchen und vielen weiteren Nutzerfragen stellt sich Michael Wieczorek im Livestream. Bringen Sie gerne viele Fragen mit oder schlagen Sie bereits Spiele hier im Kommentarbereich vor, die Sie im Livestream sehen wollen. Die Wartezeit bis zum Livestream lässt sich zum Beispiel mit unserem Test-Talk zu den neuen Xboxen verbringen.

Die Xbox Series S & X im Test-Talk

Zweimal Xbox, einmal Playstation

Microsoft bringt gleich zwei neue Konsolen auf den Markt: Die Series X ist das Hauptmodell, das in direkter Konkurrenz mit der PS5 von Sony steht. Sie kostet 500 Euro. 200 Euro weniger kostet die Series S, die allerdings auch mit schwächerer Hardware auskommen muss. Beide Konsolen unterstützen dieselben Videospiele.

Im Vergleich zwischen Xbox Series X/S und Playstation 5 machen die beiden Microsoft-Konsolen den etwas solideren Eindruck: Sie sind leiser und wirken robuster als die Playstation. Wer im Microsoft-Ökosystem aber wirklich anspruchsvoll spielen möchte, sollte sich die schnellere Xbox Series X zulegen. Die Series S dagegen ist eine für sich genommen gelungene Einsteigerkonsole, verkörpert den Generationssprung seit der Xbox One X aber nur eingeschränkt. Die Playstation 5 kommt in Deutschland erst am 19. November in den Handel.

(wie)