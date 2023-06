"Cyberpunk", "Cities: Skylines" und "Fable": Das war Microsofts große Xbox-Show

Nach einer eher mittelmäßigen Playstation-Show konterte Microsofts Xbox Games Showcase mit der Enthüllung von Ubisofts Action-Adventure "Star Wars Outlaws" sowie Trailern zu den hauseigenen Rollenspielen wie "Avowed" und "Fable". Auch eine schwarze Version der Xbox Series S mit 1 TByte Speicherplatz (350 US-Dollar) wurde gezeigt. Anschließend gab es erneut eine eigene Show für Bethesdas Rollenspiel-Epos "Starfield" – das große Xbox-Event im Überblick.

Starfield

Nach dem enttäuschenden "Redfall" soll Bethesdas neues "Starfield"-Universum das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen. Studiochef Todd Howard führte durch die Präsentation mit längeren Gameplay-Ausschnitten. Der Eindruck von vergangenen Demos verfestigte sich: "Starfield" sieht aus wie ein Mix aus "Fallout" und "No Man's Sky". Bethesda-typisch soll man die Spielwelt frei entdecken. Bei "Starfield" bedeutet das, tausende Planeten samt Monden und akkurater Beleuchtung abzugrasen. Dabei ließ Bethesda durchblicken, dass sich das Erkunden der Planeten vor allem an den festgelegten Landezonen lohnt. Weiter entfernt finden sich offenbar nur noch zufallsplatzierte Rohstoffe statt handgefertigter Inhalte. Starfield erscheint am 6. September 2023 für PC und Xbox Series X.

Star Wars Outlaws

Ubisoft hat auf Microsofts heutiger Show "Star Wars Outlaws" angekündigt, das von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entsteht. Die neue Geschichte des Titels spielt zwischen Episode 5 und 6 der Kinofilme. Die "gerissene Schurkin" Kay Vess (Humberly González) kämpft sich zusammen mit Dee Bradley Baker ("Star Wars: The Bad Batch") durch Verbrechersyndikate, um sich per Raubüberfall ein neues Leben aufzubauen. "Star Wars Outlaws" erscheint im kommenden Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X/S und soll während der Ubisoft Forward (Montag, 12. Juni, ab 19 Uhr) näher vorgestellt werden.

Fable

Das "Fable"-Reboot vom "Forza Horizon"-Entwickler Playground Games soll für die Rollenspiel-Serie "eine neue Ära einläuten, wobei der britische Stil und Humor erhalten bleibt", so fasste es Xbox-Chef Phil Spencer auf Microsofts Showcase zusammen. Statt weiterer Details oder einem Release-Datum gab es lediglich einen entsprechend selbstironischen Trailer. In ihm traf die Heldin aus der Welt Albion auf eine übergroße Version des britischen Comedians Richard Ayoade ("The IT Crowd"). Freie Entscheidungen und die Reputation sollen serientypisch erneut eine wichtige Rolle spielen.

Microsoft Flight Simulator 2024

Die neue Version des Flugsimulators von Microsoft kommt mit zahlreichen zusätzlichen Aktivitäten, die über das reine Fliegen hinausgehen. Dazu gehört unter anderem Fallschirmspringen, Rettungseinsätze und Reisen mit Heißluftballons. Microsoft will den "Flight Simulator 2024" im kommenden Jahr als eigenständiges Spiel auf den Markt bringen. Dieser ist für Xbox Series X/S und PC erhältlich. Des Weiteren erscheint am 3. November eine Erweiterung rund um das Sci-Fi-Universum "Dune".

Avowed

Zwei Jahre nach der ersten Vorstellung von "Avowed" gab es endlich Eindrücke aus Obsidian Entertainments Fantasy-Rollenspiel im "Pillars of Eternity"-Universum. Die magischen First-Person-Kämpfe in der Welt Eora drehen sich um die Bekämpfung einer bedrohlichen Seuche. Im Trailer wirkte die wuchtige Action mit Magie, Klingen und Schwertern stilistisch noch etwas konfus. "Avowed" ist 2024 für Xbox Series X/S, PC und zum Start für den Xbox Game Pass geplant.

Forza Motorsport 8

"Forza Motorsport 8" hat einen Termin: Turn 10s Rennspiel erscheint am 10. Oktober 2023 für PC, Xbox Series X/S und ist zum Start im Xbox Game Pass enthalten. Im Fokus des aktuellen Trailers standen der 2024 Chevrolet Corvette E-Ray sowie der Cadillac Racing V-Series. Raytracing, wechselnde Lichtstimmungen, 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde sollen die Fahrzeuge noch authentischer erscheinen lassen.

Senua's Saga: Hellblade 2

"Senua's Saga: Hellblade 2" ist der direkte Nachfolger von "Hellblade: Senua's Sacrifice" und bot im Trailer erneut realistische Gesichtsanimationen aus der Unreal Engine 5. Statt mit Gegnern kämpfte die Protagonistin in einer klaustrophobischen Grotte jedoch mit der Entscheidung, ob sie den Stimmen vertrauen und ihrem eigenen Spiegelbild begegnen sollte. Das Action-Adventure wird von der Microsoft-Tochter Ninja Theory entwickelt und erscheint 2024 exklusiv für PC und Xbox Series X/S.

Cities: Skylines 2

Ab dem 24. Oktober 2023 bietet sich Städtebauern erneut ein beschaulicher Blick auf eigens gebaute Großstädte. Im Trailer von "Cities: Skylines 2" sorgte vor allem die gleißende Sonne für schöne Eindrücke von bunten Treiben zwischen Wolkenkratzern, Kraftwerken und Brummis. Entwickler Colossal Order führte verschiedene Elemente des Städtebaus vor, von der Planung über das Gelände bis zum Bau und der Straßenanbindung. "Cities: Skylines 2" ist für PC, PS5 sowie Xbox Series X/S in Arbeit und zum Launch im Xbox Game Pass enthalten.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Keano Reeves persönlich präsentierte den Trailer zur kommenden "Cyberpunk 2077"-Erweiterung "Phantom Liberty". Auch er hat darin erneut einen Auftritt als "Johnny Silverhand". CD Project Red schickt die Spieler im neu erreichbaren "Dogtown" auf eine Rettungsmission. Bei der Befreiung des Präsidenten wird auch der neue Charakter "Secret Agent Solomon Reed" eingeführt, der von Idris Elba verkörpert wird. Die Erweiterung setzt das Hauptspiel voraus und erscheint am 26. September für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Der Preis beträgt 30 Euro.

Am 13. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit plant Microsoft übrigens einen zusätzlichen "Xbox Games Showcase Extended", mit Interviews zu den Neuigkeiten des Xbox Games Showcase sowie Spiele-Updates von internationalen Partnern.

