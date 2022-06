Xbox Showcase: "Starfield", "Redfall", "Forza" und Kojima

Nach nur mäßig vielen Ankündigungen bei Sony und Geoff Keighley legten Microsoft und das 2021 übernommene Bethesda heute im eigenen Showcase nach. Große Neuheiten waren auch hier eher Mangelware, trotz über 30 präsentierter Titel wie "Redfall" oder das neue "Forza Motorsport". Als Höhepunkt gab es aber immerhin endlich die versprochenen Szenen aus der kommenden Rollenspiel-Größe "Starfield" zu sehen, in der allerhand Gameplay-Feinheiten erläutert wurden.

Eine wichtige Randbemerkung war bei vielen Titeln erneut der Xbox Game Pass: Mit seinem Zugriff auf große Exklusivtitel zum Start wirkt er nach wie vor attraktiver als Sonys überarbeitetes Konkurrenz-Abo PlayStation Plus. Heise online gibt einen Überblick über die wichtigsten Spiele und Videos der Microsoft-Veranstaltung.

Bethesda enthüllte endlich erste Spielszenen aus dem kürzlich auf 2023 verschobenen Rollenspiel-Epos "Starfield". Tausende frei begehbare Planeten und ein Raumschiff-Editor lassen die Megalomanie des Projekts erahnen, das mindestens teilweise mithilfe prozeduraler Generierung erstellt werden dürfte. Die Gesichtsanimationen erinnerten noch nicht wirklich an Next-Gen-Technik. Felsige Kulissen voller wundersamer Kreaturen und Städte wie "New Atlantis" wirkten im Vergleich dazu schon etwas stimmungsvoller. Auch Kämpfe, Skill-System, Basenbau, Entscheidungen und andere wichtige Aspekte wurden vorgestellt. "Starfield" ist exklusiv für Xbox Series X/S und Windows in Entwicklung. Auf der Playstation 5 wird "Starfield" als einer der ersten neuen "Bethesda"-Titel seit der Microsoft-Übernahme nicht spielbar sein.

Ziemlich blutig wurde es in "Redfall" der Arkane Studios ("Deathloop", "Prey"). Protagonistin Layla Ellison erkundete mit ihrem Squad (maximal vier Spieler) in der offenen Welt einen Jahrmarkt, legte blitzende Fallen für die erratisch zuckenden Vampire und gewährte einen Blick aufs Anpassungsmenü. Bethesda Softworks plant in der ersten Jahreshälfte 2023 einen Release für PC, Xbox Series X/S, die Cloud sowie Game Pass.

Microsoft zeigte, wie der Streckenklassiker Maple Valley aus dem ersten "Forza Motorsport" komplett neu aus Photogrammetrie-Bildern gebaut wurde. Raytracing, 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde und komplexe, Reflexionen machen das Ergebnis zu bestimmten Tageszeiten noch ansehnlicher. Die Rennen starten im Frühjahr 2023 auf PC, Xbox Series X/S und im Game Pass.

Der neue Science-Fiction-Shooter "High on Life" von Justin Roiland versprühte schon im Trailer den typischen Wahnwitz des "Rick and Morty"-Schöpfers. Das galt vor allem sprechende, mutierte Waffen wie Knifey ("Stechen! Stechen!"). Der zum Kopfgeldjäger gewordene Protagonist im Highschool-Alter dient seinen mutierten Wummen offenbar als Droge. Natürlich. Das Abenteuer von Squanch Games beginnt im Oktober 2022 auf Xbox Series X/S, PC und in der Cloud.

Fans des extrem motivierenden "Hollow Knight" bekamen endlich einen weiteren Eindruck des Nachfolgers "Silksong". Wann die zweidimensionale Heldenhornisse das Käfer-Königreich im Metroidvania-Stil erkundet, steht nach wie vor nicht fest. Der Titel für PC und Xbox Series X/S ist aber ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar.

Zum 40-jährigen Jubiläum der "Microsoft Flight Simulator"-Serie werden Spielerinnen und Spieler beschenkt. Käufer und Game-Pass-Nutzer des "Microsoft Flight Simulator" haben ab sofort Zugriff auf Maschinen aus früheren Teilen, darunter der Airbus A310, Segelflugzeuge und historische Flugzeuge. Sogar der Pelican-Transporter aus der "Halo"-Reihe ist enthalten. Außerdem wurden Helikopter angekündigt.

Microsofts Erfolgsmarke "Minecraft" hatte einen Auftritt in Form der Neuankündigung "Minecraft Legends". Der neue Action-Strategietitel ist für einen Release im Jahr 2023 angesetzt. Das vom Serienschöpfer Mojang Studios sowie Blackbird Interactive entwickelte Spiel kommt für Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows, Steam, Xbox Series X|S sowie Xbox One.

Activision hat neue Spielszenen zu "Diablo 4" gezeigt, die auch die fünfte Klasse umfassen: Der neue Necromancer soll mit den anderen Klassen ab 2023 spielbar sein. In einem Gameplay-Video sind außerdem verschiedene Regionen und Dungeons aus der Spielwelt zu sehen, die interaktiver werden sollen als in vorherigen Spielen.

Im "Overwatch 2" wendet sich Activision Blizzard von der Strategie des Vorgängers ab, der einen Eintrittspreis zusätzlich zu einem auf Ingame-Transaktionen basierenden Geschäftsmodell verlangte. Overwatch 2 hingegen wird kostenlos spielbar. Eine Early-Access-Version des Online-Shooters soll am 4. Oktober verfügbar werden. Unterstützte Plattformen sind PC, Xbox, Playstation und Nintendo Switch.

Gerüchte gab es schon vor einem Jahr, heute bestätigte Entwickler-Koryphäe Hideo Kojima die Zusammenarbeit mit Microsoft. Mit dessen Cloud-Technologie möchte der "Metal Gear"-Schöpfer einen neuen Titel erschaffen: "Es ist ein komplett neues Spiel, wie es noch nie jemand erlebt oder gesehen hat", erklärt Kojima, "ich habe sehr lange auf den Tag gewartet, an dem ich endlich damit beginnen kann, es zu kreieren". Weitere Details fehlen vorerst.

