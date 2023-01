Woke Xbox: US-Republikaner schimpfen über Energiesparmodus

Es sieht nur auf den ersten Blick harmlos aus: Microsoft stellt seine Xbox Series X/S angesichts gestiegener Energiekosten standardmäßig auf einen verbesserten Energiesparmodus um. Der Ruhemodus wird dabei deaktiviert und ein neuer Herunterfahren-Modus eingeschaltet, der ein paar mehr Sekunden zum Hochfahren braucht, dafür aber Energie spart. Die eigentliche Arglist dieser Umstellung haben nun aber konservative Politiker und Meinungs-/Stimmungsmacher aufgedeckt: Microsoft will junge Menschen zur woken Klimabewusstheit umerziehen.

"Zuerst Gasherde, dann Kaffee, jetzt haben sie es sogar auf eure Xbox abgesehen", kommentierte der republikanische Senator Ted Cruz auf Twitter eine nicht minder tendenziöse Meldung des rechten Magazins TheBlaze. Auch der Kongressabgeordnete Troy Nehls wittert die Verschwörung: "Sie wollen eure Waffen wegnehmen. Sie wollen eure Gasherde wegnehmen. Und jetzt wollen sie eure Xbox wegnehmen", twitterte der Texaner händeringend. "Was kommt als Nächstes?"

"Sie sind auf eure Kinder aus!"

"Lol, jetzt hat es die Woke-Brigade auf Videospiele abgesehen, ganz im Namen des Klimawandels", resümiert derweil die konservative Young America Foundation zielgruppengerecht. Auch bei Fox News, dem Heimat- und Wohlfühlsender der republikanischen Partei, hat man das linke Spiel Microsofts scheinbar durchschaut. "Sie versuchen, eure Kinder in einem früheren Alter in die Klimapolitik zu rekrutieren, sie klimabewusst zu machen", analysiert Studiogast Jimmy Failla. Ein "Sie sind auf eure Kinder aus!" seitens Moderatorin Ainsley Earhardt verleiht dieser Enthüllung die angemessene Dramatik.

Zuindest einen Hoffnungsschimmer sieht der konservative Journalist John Ziegler. Er hofft, dass Microsofts nerviger Xbox-Energiesparmodus jungen Menschen die greifbaren Auswirkungen des Klimawandels Klimaschwindels aufzeigen möge. "Könnte das die kulturell produktivste Sache sein, die jemals im Namen des angeblichen Klimanotstands unternommen wurde?!"

Wenige Sekunden längere Startzeit

Microsofts Energieumstellung ist gerade deshalb so hinterlistig, weil man sie praktisch nicht bemerken dürfte. Der Herunterfahren-Modus braucht nur ein paar Sekunden länger zum Hochfahren. Außerdem gibt es eine Kompromisslösung: Die voreingestellte Funktion "Aktive Stunden" lässt sich nämlich so konfigurieren, dass die Konsole zu bestimmten Uhrzeiten automatisiert vom "Herunterfahren" auf den "Ruhemodus" schaltet. So kann man nachts Energie sparen (laut Microsoft verbraucht die Xbox Series im Ruhemodus 10 bis 15 Watt, im Herunterfahren-Modus nur 0,5 Watt) und muss tagsüber nicht auf den schnellen Bootup verzichten. Perfide.

Wer sich der Klima-Gleichschaltung entziehen möchte, darf zum Glück jederzeit alle Energiesparmaßnahmen der Xbox-Konsolen abschalten – und sich von der monatlichen Stromrechnung bestätigt fühlen. Die Umweltorganisation NRDC schätzt nämlich, dass in den kommenden fünf Jahren über 500 Millionen US-Dollar an Energiekosten anfallen würden, wenn alle Xbox-User den energiehungrigen Ruhemodus aktiviert ließen.

