Xcalibyte Roma: Erstes RISC-V-Notebook zu Wucherpreisen bestellbar

Die chinesische Firma Xcalibyte will noch im laufenden Jahr die ersten 100 Exemplare des Roma-Notebooks ausliefern. Roma ist das erste Modell mit einem RISC-V-Prozessor, angepriesen zur RISC-V-Entwicklung von unterwegs. Im ersten Quartal 2023 will Xcalibyte die Produktion hochfahren – allerdings bleibt sie mit geplanten 1000 Stück auch dann noch auf einem niedrigen Niveau.

Als Herzstück dient die Alibaba-CPU T-Head TH1520 mit vier CPU-Kernen vom Typ Xuantie C910, die eine Taktfrequenz von 2,5 GHz erreichen. Die Leistung dürfte auf dem Niveau älterer Smartphones liegen, soll aber für gängige Office-Programme reichen. Eine winzige, integrierte Neural Processing Unit (NPU) führt neuronale Netze aus. Da die Alibaba-CPU selbst keine GPU hat, übernimmt ein nicht weiter benannter Grafikchip von Imagination Technologies die Bildausgabe. 16 GByte LPDDR4X-4266-RAM und eine 256 GByte große SSD begleiten die CPU und GPU. Auf der SSD ist Alibabas Linux-Betriebssystem OpenAnolis vorinstalliert.

Wenige Anschlüsse

Anschlussseitig ist das Roma spartanisch aufgestellt. Mit dabei sind zweimal USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps, früher USB 3.0 genannt) in Form von Typ-A-Ports, ein Typ-C-Anschluss ausschließlich zum Aufladen des Akkus, einmal HDMI (vermutlich 1.4), ein Ethernet-Port und Wi-Fi 5. Zum Display gibt Xcalibyte lediglich an, dass es 14,1 Zoll groß ist und 1920 × 1080 Pixel (Full HD) darstellt. Das gesamte Notebook wiegt rund 1,7 kg und misst zugeklappt an der dicksten Stelle 20 mm.

Interessierte können das Roma über den Alibaba-Marktplatz vorbestellen, müssen dann aber mit einer QWERTY-Tastatur vorliebnehmen – dank ISO-Layout kann man sich aber ein deutsches Layout auf die Tastatur legen. Dieses Jahr verschickt der Hersteller lediglich Premium-Vorbestellungen für sage und schreibe 5065 Euro. In den Premium-Paketen sind Dreingaben wie RISC-V-basierte Peripherie und eine umfangreiche Garantie samt kostenloser CPU-Upgrades enthalten.

Selbst die 1520 Euro für das Basismodell sind für ein Notebook dieser Ausstattungs- und Leistungsklasse jedoch stark überteuert.

(mma)