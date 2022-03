Xiaomi 12, 12 Pro und 12X: Neue Smartphones jetzt auch in Deutschland

In China durfte die Kundschaft schon seit Jahresbeginn zugreifen, nun sind die deutschen Xiaomi-Fans an der Reihe. Die drei Smartphones Xiaomi 12, 12 Pro und 12X werden ab Ende März auch in Deutschland angeboten. Zugleich stellt Xiaomi zwei neue Smartwatches und ein paar In-Ear-Kopfhörer vor.

Das Xiaomi 12 und 12 Pro sind die Top-Modelle, sind verfügen über die neuesten Qualcomm-Chips, den Snapdragon 8 Gen 1. Darüber hinaus stellt Xiaomi die 50-Megapixel-Kameras mit Low-Light-Videomodus, die OLED-Displays mit HDR10+ sowie die besonders schnelle Akkuladung mit bis zu 120 Watt beim 12 Pro in den Vordergrund. Die technischen Details zum Xiaomi 12 lesen Sie in dieser Meldung. Preise für Deutschland hat Xiaomi noch nicht angekündigt.

Zur Vorstellung der 12er-Serie im Dezember hatte Xiaomi mit Details zum Xiaomi 12X noch gegeizt, nun liegen die Karten auf dem Tisch. Das kompakteste der drei neuen Smartphones besitzt ein 6,28 Zoll großes 120-Hz-OLED-Display mit FHD+-Auflösung und wird von einem Snapdragon 870 angetrieben. Der ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber noch immer ziemlich leistungsstark. 8 GByte RAM und 156 GByte Speicher stehen zur Verfügung, ohne Möglichkeit zur Erweiterung. Auf dem Rücken trägt das in den Farben Schwarz, Blau und Lila erhältliche Xiaomi 12X eine Triple-Kamera mit 50-Megapixel-Hauptkamera, Ultraweitwinkel mit 13 Megapixel und 5-Megapixel-Makro. Die Frontkamera knipst mit 32 Megapixel. Der 4500 mAh starke Akku des Xiaomi 12X unterstützt bis zu 67 Watt Ladeleistung.

Xiaomi Watch S1 kommt in zwei Versionen

Begleitet werden die drei Smartphones von zwei neuen Xiaomi-Smartwatches. Die Xiaomi Watch S1 ist dabei die Business-Variante, sie kommt mit Edelstahlrahmen und Saphirglas über dem 1,43 Zoll großen Touchscreen. Auf dem OLED-Display lassen sich 200 verschiedene Ziffernblätter anzeigen. Beim Armband lässt Xiaomi die Wahl zwischen Kautschuk und Leder. Die Watch S1 Active besitzt ein schwarzes Metallgehäuse, das Armband ist in sechs bunten Farben im Angebot.

Xiaomi Watch S1 (Bild: Xiaomi)

Beide Uhren haben identische Funktionen und können über Bluetooth telefonieren, Benachrichtigungen von Apps anzeigen, Amazons Sprachassistentin Alexa aufrufen oder mit einer Mastercard kontaktlos bezahlen. Die Sensoren überwachen Herzfrequenz, Schlafqualität, Stresslevel und die Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2). Die Watch S1 Active ist wasserdicht bis 5 ATM. Sportlerinnen und Sportler können sich mit 117 Fitness-Modi quälen.

Xiaomi Watch S1 Active (Bild: Xiaomi)

Zudem sind die Xiaomi Buds 3T Pro neu im Sortiment. Die in Schwarz und Weiß erhältlichen In-Ear-Kopfhörer verfügen über aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC). Xiaomi verspricht, Umgebungsgeräusche um bis zu 40 db absenken zu können. Eine neue Funktion namens Dimensional Audio soll einen 360-Grad-Raumklang ermöglichen. Die Xiaomi Buds 3T Pro, die mit einer Akkuladung sechs Stunden Wiedergabe erreichen sollen, sind ebenfalls ab heute zu kaufen.

Xiaomi Buds 3T Pro (Bild: Xiaomi)

(sht)