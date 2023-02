Xiaomi: Neue Smartwatch und In-Ears mit Headtracking

Xiaomi hat beim MWC in Barcelona neue In-Ear-Kopfhörer vorgestellt, die mit Technik zum Head-Tracking ausgestattet sind. Damit erkennen die Xiaomi Buds 4 Pro wie das Vorgängermodell die Kopfbewegungen des Trägers. Genutzt wird diese Information auf Wunsch, um den Sound im Raum zu "verankern" – dreht man den Kopf, kann Ton etwa vom linken zum rechten Ohrhörer wechseln. Ähnliche Funktionen haben auch andere moderne In-Ears, darunter etwa die Galaxy Buds 2 von Samsung.

Die Xiaomi Buds 4 Pro unterstützen außerdem ANC (aktive Geräuschunterdrückung) von bis zu 48 db und können Sonys LDAC-Codec abspielen. Die Akkulaufzeit gibt Xiaomi mit 9 Stunden bei einer Ladung an, was je nach Einsatzszenario stark schwanken dürfte. Mit der Ladeschale kann man die Buds drei weitere Male vollladen. Xiaomi spricht von einer Gesamtlaufzeit von 38 Stunden.

Geladen werden die Xiaomi Buds 4 Pro per USB-C oder induktiv. Die Earbuds können laut Hersteller nahtlos zwischen zwei verbundenen Geräten wechseln. Zu den Ohrhörern passt eine neue App von Xiaomi, über die sich etwa die ANC-Modi einstellen lassen – sie haben drei Transparenzmodi und 6 ANC-Modi. Die Buds bietet Xiaomi in seinem Store für 250 Euro an.

Xiaomi Watch S1 Pro

Xiaomis Watch S1 Pro kostet 300 Euro. (Bild: Xiaomi)

Ebenfalls zum MWC in Barcelona hat Xiaomi eine neue Smartwatch angekündigt. Die Xiaomi Watch S1 Pro hat ein 1,47 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Helligkeit von 600 Nits und kommt in zwei Farbvarianten: ein silbernes Gehäuse mit braunem Lederarmband und ein schwarzes Gehäuse mit schwarzem Fluorkautschukarmband. Das Gehäuse misst 46 × 46 × 11,28 Millimeter und wiegt knapp 50 Gramm.

Laut Xiaomi kann die Watch S1 Pro Echtzeitinformationen zu über 100 Sportaktivitäten angeben. Zu den Gesundheitsinformationen, die die Smartwatch messen kann, gehören Herzfrequenz und SpO 2 . Die Laufzeit des 500-mAh-Akkus gibt Xiaomi mit bis zu 14 Tagen an, zehn Minuten am Strom sollen für zweitägigen Betrieb ausreichen. Die Uhr ist mit Bluetooth 5.2 ausgestattet, hat GPS eingebaut und wird für 300 Euro verkauft.

(dahe)