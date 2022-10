Xiaomi Robot Vacuum X10+ wäscht und trocknet sich nach dem Wischen selbst

Xiaomi will mit drei neuen smarten Haushaltshelfern die Automatisierung von Alltagsaufgaben erleichtern. Die Basisstation des Saug- und Wischroboters Robot Vacuum X10+ wäscht die Wischmopps und heißlufttrocknet sie, damit weniger Nachbereitung beim Putzen anfällt. Der programmierbare Smart Pet Food Feeder versorgt Haustiere mit Trockenfutter, wenn man für mehrere Stunden das Haus verlassen muss. Und der App-gesteuerte Springbrunnen des Smart Pet Water Fountain soll Katzen und Hunde zum Trinken animieren.

Mit einer Basisstation, die den Wechsel des Staubbehälters durch eine automatische Absaugvorrichtung hinauszögert, hatte Xiaomi bereits das erste markeneigene Putzrobotersortiment im Frühjahr ausgestattet. Beim neuen Top-Modell Xiaomi Robot Vacuum X10+ ergänzt der Hersteller auch Pflegefunktionen für den Wischmodus. Dessen Basisstation kann den 80-Milliliter-Wassertank des Roboters auffüllen, damit die Mopps beim Putzen immer feucht bleiben. Nach dem Putzeinsatz reinigt die Station die schmutzigen Mopps, sodass sie ohne menschliches Zutun bereit für den nächsten Einsatz sind. Dafür sind zwei je 2,5 Liter große Kanister für frisches und schmutziges Wasser an Bord. Ein Heißluftgebläse trocknet die Mopps, um Gerüchen vorzubeugen, so wie es auch Ecovacs Modell X1 Omni macht.

Saugen und Wischen

Das kombinierte Saugen und Wischen von Hartböden und Teppichen in einem Rutsch soll eine eingebaute Hebetechnik erleichtern. Sie erhöht das Wischmodul, wenn die Ultraschallsensorik einen Übergang etwa von Parkett auf einen Flokati erkennt. Ähnlich verfährt etwa das Modell Roborock S7 MaxV. Wie hoch der Roboter das rotierende Wischmopp-Duo anhebt, konkretisiert Xiaomi nicht. Da es sich um keine "Cabrio"-Mechanik wie beim iRobot Roomba Combo j7 handelt, reicht die Höhe womöglich nur, um Kurzflor-Teppichen den Kontakt mit den Wischmopps zu ersparen.

Mit einer per Künstlicher Intelligenz trainierten RGB-Kamera und zwei Laserdistanzsensoren soll der Xiaomi Robot Vacuum X10+ Kleinkram erkennen und umfahren. (Bild: Xiaomi)

Dank einer hochwertigen Navigationstechnik soll der Bedarf entfallen, vor dem Putzen Kleinkram wegzuräumen. Zwei Laserdistanzsensoren und eine auf Bildmusterkennung trainierte RGB-Kamera erkennen demnach kleine Hindernisse, sodass der Xiaomi Robot Vacuum X10+ sie umfährt, ohne damit zu kollidieren.

Statt auf eine kostspielige Eigenentwicklung setzt Xiaomi offenbar auf ein vorhandenes Gerät und stanzt die eigene Marke darauf. Ausstattung und Optik ähneln sehr stark dem Modell DreameBot L10s Ultra der Firma Dreame, die zu Xiaomis Geflecht aus Vertragspartnern und Tochterfirmen gehört. Mit einem Preis von 899 Euro unterbietet Xiaomi sowohl die Preise der Top-Geräte von Ecovacs, iRobot und Roborock als auch den von Dreame um ein paar Hundert Euro. Der Saug- und Wischroboter Xiaomi Robot Vacuum X10+ ist im Set mit der Basisstation ab Dienstag erhältlich, zunächst in den Online- und Offline-Shops des Herstellers sowie bei Amazon. Ab dem 15. November ist er auch über weitere Vertriebskanäle verfügbar.

Smarter Haustierfütterer

Während der Putzroboter beim Beseitigen von Fellresten und Pfotenspuren hilft, können Haustierfans mit dem Xiaomi Smart Pet Food Feeder den Snack-Nachschub automatisieren. Das Gerät bietet Platz für rund 1,8 Kilogramm Trockenfutter. Biegsame Rührstäbe aus Silikon und Dosierschaufeln führen es nach Bedarf über einen Schacht in eine Futterschale aus Stahl. Dichtungen sollen verhindern, dass das Trockenfutter im Automaten feucht wird.

Snacks per App: Der Xiaomi Smart Pet Food Feeder soll die Hauskatze auch dann mit frischem Trockenfutter versorgen, wenn Herrchen und Frauchen außer Haus sind. (Bild: Xiaomi)

Per Hersteller-App Xiaomi Home lässt sich ein Zeitplan für eine automatisierte Futterausgabe hinterlegen und die bereitgestellte Menge dosieren. Ein manueller Nachschub ist per App-Schaltfläche ebenfalls möglich. Geht der Vorrat zur Neige, erinnert die App ans Auffüllen. Für den kontinuierlichen Betrieb braucht der Automat dauerhaften Steckdosenkontakt. Eine Notversorgung mit vier AA-Batterien gewährleistet die Futterzufuhr während eines Stromausfalls. Der Xiaomi Smart Pet Food Feeder ist ab Dienstag im Handel erhältlich. Er kostet 130 Euro.

Mit dem Smart Pet Water Fountain bietet Xiaomi außerdem einen fernsteuerbaren Trinkbrunnen für Haustiere an. Der mit einer Steckdose verkabelte Automat fasst bis zu zwei Liter Wasser und filtert es, bevor er es in die Trinkschale pumpt. "Smart" an dem Gerät ist die Option, Herrchen und Frauchen an das Auffüllen und Reinigen des Behälters zu erinnern. Zudem kann man per Schaltfläche durch verschiedene Betriebsmodi wechseln.

Der Funktionsumfang hebt das Gerät nicht aus der Masse der Smartphone-gesteuerten Trinkbrunnen heraus. Für Xiaomis Automat spricht, dass man keine zusätzliche App braucht, wenn man bereits Geräte des Herstellers verwendet. Der Xiaomi Smart Pet Water Fountain kostet 80 Euro und ist ab Dienstag im Handel verfügbar.

(dahe)