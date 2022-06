Xiaomi TV A2: Allrounder für UHD-Heimkino und Googles Smart Home​

Nach preisgünstigen Smartphones und Saugrobotern will Xiaomi verstärkt auch mit erschwinglichen Fernsehern einen Standfuß ins Smart Home bekommen. Der neue Xiaomi TV A2 erweitert das bisherige Angebot und erscheint mit Diagonalen von 43, 50, und 55 Zoll. Er sortiert sich dabei zwischen dem größeren und teureren Q1E sowie dem bald auslaufenden Mi TV P1 ein, den der A2 in der gehobenen Mittelklasse beerbt.

Der Xiaomi TV A2 ist laut Hersteller ab dem 28. Juni 2022 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 450 Euro (43 Zoll), 500 Euro (50 Zoll) und 550 Euro (55 Zoll).

UHD, Raumklang und Smart Home

Inhalte löst das LC-Display des Modells in 4K UHD mit 3840 × 2160 Bildpunkten auf. Zudem kann es Filme mit höherem Farb- und Kontrastumfang darstellen (HDR). Das umfasst auch die verfeinerten Verfahren HDR10+ und Dolby Vision. Dabei soll der Xiaomi TV A2 den im Kinobereich üblichen Farbraum DCI-P3 zu 90 Prozent abdecken und die Farbtiefe von 10 Bit erreichen. Bei der Hardware handelt es sich allerdings nur um ein 8-Bit-Panel, die durch das Bildverbesserungsverfahren Frame Rate Control (FRC) zusätzliche Farbabstufungen simuliert. Ruckelnden Videos soll eine Zwischenbildberechnung namens MEMC (Motion Estimation – Motion Compensation) einen geschmeidigeren Eindruck verleihen.

Um den Sound kümmern sich zwei eingebaute Lautsprecher, die zusammen 24 Watt leisten. An externe Boxen gibt der Fernseher den Ton nicht nur in Stereo, sondern auch in den Raumklangformaten Dolby Audio und DTS-HD weiter – entsprechend aufbereitetes Material vorausgesetzt.

Tuner für DVB-T2/C und DVB-S2 und ein Slot für CI-Module sind eingebaut. Mit Zuspielgeräten nimmt der Xiaomi TV A2 Kontakt via Composite In (AV), drei HDMi-Anschlüssen und zwei USB-2-Anschlüssen auf. Ein optischer digitaler Ausgang und eine 3,5-Klinkeneingang übernehmen die Audioübertragung. Mit dem Heimnetz setzt der Fernseher sich per LAN-Kabel, WLAN mit 2,4 und 5 GHz sowie Bluetooth 5 in Verbindung.

Smart-Home-Anschluss mit Android TV 10

Wie bei den meisten aktuellen Xiaomi-Fernsehern handelt es sich auch bei dem Betriebssystem des Modells A2 um Android TV 10. Das ermöglicht Zugriff auf die breite App-Auswahl aus Googles Play Store. Die Apps von Netflix, Prime Video und YouTube sind vorinstalliert. Alternativ lassen sich Streaming-Angebote mit Miracast oder der eingebauten Chromecast-Schnittstelle auf das Display spiegeln.

Eine Smart-Home-Steuerzentrale und Mikrofone zur Sprachsteuerung mit dem Google Assistant sind direkt im Fernseher integriert. Dadurch klappt nicht nur die TV-Bedienung freihändig. Zusätzlich lassen sich auch weitere, mit der Google-Home-Plattform verknüpfte Smart-Home-Geräte steuern. Parallel bietet eine an den TV angepasste Oberfläche der Xiaomi-Home-App Schaltflächen für Komponenten innerhalb Xiaomis Ökosystem, wie zum Beispiel smarte Ventilatoren.

Für einen flüssigen App-Start und -Betrieb hat Xiaomi eine Vierkern-CPU vom Typ Cortex-A55 und eine GPU vom Typ Mali G52 MP2 eingebaut. Der Rechenhardware zur Seite stehen zwei Gigabyte Arbeitsspeicher und 16 Gigabyte Festspeicher.

(dahe)