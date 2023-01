Xing stellt Gruppen und Events-Seite ein: Fokus liegt auf Jobvermittlung

Bei Xing gibt es ab sofort keine Gruppen und bald keine Xing-Events mehr. Das hatte das Portal bereits vor einigen Monaten angekündigt, nun sind die Bereiche geschlossen. Im Rahmen einer "strategischen Neuausrichtung" will sich Xing laut eigener Aussage stärker auf die Unterstützung der Mitglieder bei der beruflichen Orientierung setzen.

Xing schreibt auch, die Nutzung der Gruppen sei "in den letzten Jahren stark zurückgegangen und wurde oftmals nur für einseitige Posts zu Jobs und werblichen Angeboten genutzt". Stattdessen sollen die Mitglieder über ihre Profile kommunizieren. Wie genau sich Xing das vorstellt? "Dein Profil birgt viele Möglichkeiten Content wie Informationen, Aktuelles und Events zu kommunizieren."

Es folgt der Vorschlag, ein geeignetes Profilbild zu erstellen und die Statusmeldungen zu nutzen, die in der Profilansicht direkt unter dem Namen erscheinen. Erst seit kurzem gibt es zudem den Bereich "Über mich", neben dem Portfolio mit weiteren Informationen. Chats, die man auch mit mehreren Personen führen kann, bleiben ebenfalls bestehen.

Die bisherigen Gruppen werden grundlegend gelöscht. Alle enthaltenen Daten löscht Xing entsprechend den Forderungen der Datenschutz-Grundverordnung. Es gibt keine Möglichkeit, Daten aus den Gruppen zu sichern. Nutzerinnen und Nutzer hätten per Auskunftsersuchen Daten über sich bekommen können.

In einer FAQ zur Abschaltung der Gruppen heißt es: "Wir empfehlen, den Kontakt mit Gruppen-Mitgliedern über Kontakt-Anfragen und Nachrichten fortzusetzen. Auf der XING Webseite kannst Du Gruppenchats mit bis zu 100 Teilnehmern erstellen." Wer tatsächlich Werbung für eigene Veranstaltungen in den Gruppen gemacht hat, dem wird nahegelegt, nun Anzeigen zu buchen. Und da es ohne Gruppen auch keine Moderatoren mehr gibt, wird auch das Moderatoren-Badge in Profilen verschwinden.

Xing-Events-Manager wird ebenfalls eingestellt

Auch der Xing Event-Manager wird zum 31. März eingestellt. Bis dahin können noch Events aufgegeben und abgewickelt werden. Danach ist der gesamte Dienst eingestellt. Auch das Events-API ist ab April nicht mehr verfügbar. Abrechnungen sind nur noch bis zum 15. April einsehbar. Daten der Teilnehmer können unter Einhaltung der DSGVO heruntergeladen werden. Eine Migration ist gegebenenfalls möglich, heißt es – dazu solle man mit dem künftigen Partner sprechen.

Xing hat sowohl die Startseite hinsichtlich der neuen Ausrichtung angepasst, es gibt direkt ein Eingabefeld samt Filter für die Jobsuche, als auch klassische Werbeanzeigen in TV, Print und Außenbereich aufgegeben. Die Kampagne läuft unter dem Titel "Finde, was du suchst". Dahinter stecke auch der Gedanke, dass der Fachkräftemangel zu einem Wandel der Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt geführt haben: "Heutzutage bewerben sich Unternehmen bei Talenten."

(emw)