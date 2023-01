Yomi-Roboter unterstützt Zahnärzte bei Eingriffen vor Zahnimplantationen

Das US-Unternehmen Neocis zeigt auf der CES 2023 in Las Vegas sein Robotersystem Yomi, das Zahnärzte bei operativen Eingriffen vor dem Setzen von Zahnimplantaten unterstützt. Der Dental-Roboter hilft den Ärzten unter anderem bei der Planung sowie der physischen Führung der Instrumente. Yomi besitzt derzeit als einziges Dental-Robotersystem eine Zulassung der US-Behörde Food and Drug Administration (FDA).

Operationen führt der Dental-Roboter Yomi nicht selbstständig aus. Der Roboter hilft Zahnärzten aber bei der Planung und Durchführung von Operationen sowie dem Einsetzen von Zahnimplantaten. Die Operationen können mit einer Software digital mit computertomographischen Scans als Datengrundlage vorab geplant werden. Das ermöglicht es etwa, Resektionsgrenzen und nötige Knochenreduktionen sowie die Platzierung von Implantaten genau festzulegen.

Robotergestützte Eingriffe

Während eines Eingriffs erhält der Arzt über den robotergestützten Führungsarm für die chirurgischen Instrumente eine genaue Führungsunterstützung. Sensoren ermitteln dabei in Echtzeit die Position der Instrumente. Bei Abweichung vom eigentlichen Plan erhält der Operierende ein haptisches Feedback. Das verhindert beispielsweise, dass ein Fräser zu viel Knochenmaterial abträgt oder zu tief oder nicht genau genug geschnitten wird. Eingriffe werden so gering wie möglich gehalten. Zugleich sei die Präzision deutlich höher als bei ausschließlich von Ärzten manuell durchgeführten Operationen.

Mit herkömmlichen Methoden kann sich ein Implantationsprozess mit den nötigen chirurgischen Eingriffen über Monate hinziehen. Neocis verspricht, dass diese Zeit mit Yomi deutlich kürzer ausfällt. Mittlerweile seien mithilfe des Dental-Roboters bereits 21.000 Implantate gesetzt worden, in mehr als 850 Fällen sei ein vollständiger Zahnersatz durchgeführt worden.

Yomi ist in der ersten Phase nur begrenzt ausgeliefert worden, Neocis, das von Investoren zuletzt im Oktober 2022 rund 40 Millionen US-Dollar an frischem Kapital erhalten hat, will das System nun breiter in den Markt einführen. Neocis wurde 2009 gegründet und hat seitdem 160 Millionen Dollar Kapital von Investoren eingesammelt.

(olb)