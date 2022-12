YouTube-App auf dem Apple-TV verärgert nach Update mit schwarzem Bildschirm

Ein Update der YouTube-App für das Apple TV hat zu verärgerten Reaktionen der Nutzer geführt. In sozialen Netzwerken beklagen viele, dass ihr Apple TV beim Versuch, die App zu verlassen, mit der Anzeige eines schwarzen Bildschirms einfriert. In der Mac & i-Redaktion konnte der Bug in einem Test reproduziert werden.

Der Fehler geht von einer neuen Bildschirmanzeige in der App aus, die um Bestätigung bittet, dass der Nutzer die App verlassen will. Doch der Bildschrim bleibt schwarz, anstatt den Startbildschirm des Apple TV zu zeigen. Um die App trotzdem zu verlassen, greifen viele zum Netzstecker und starten das Apple TV neu. Helfen soll allerdings auch der sogenannte Force-Quit. Durch zweimaliges Klicken des Home-Buttons auf der Fernbedienung wird der App-Switcher geöffnet. Doch Hochswipen des YouTube-Fensters wird die App dann beendet.

YouTube hat auf die ersten Nutzerbeschwerden mit dem Tipp reagiert, die App vom Apple TV zu löschen und neu zu installieren – dies zeigt jedoch laut Rückmeldungen keinen Erfolg. Inzwischen kündigte das Team YouTube über seinen Twitter-Account an, sich das Problem genauer anzusehen, und bittet dafür um Geduld.

(mki)