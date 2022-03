YouTube blockt Kanäle von RT und Sputnik in Europa

YouTube blockt in Europa mit sofortiger Wirkung alle Kanäle, die mit den russischen Medien RT und Sputnik zu tun haben. Das bedeutet, dass Nutzerinnen und Nutzer mit europäischer IP-Adresse keine Videos der beiden Sender mehr auf YouTube ansehen können.

Der YouTube-Kanal von RT ist für europäische Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr verfügbar. (Bild: Screenshot)

Als Grund für die Blockierung nennt Google Europe in einem Tweet den Krieg in der Ukraine. In dem Tweet heißt es auch, dass es einige Zeit dauern könne, bis Googles "Systeme hochgefahren" seien. Das Portal Techcrunch meldet, Google habe mit der YouTube-Blockade auf den Druck von Regierungen reagiert, gegen russische Propaganda vorzugehen.

EU-Kommissar spricht mit Google- und YouTube-CEOs

Am Sonntag hatte die EU angekündigt, die Ausstrahlung von RT und Sputnik in Europa unterbinden zu wollen. Laut Techcrunch habe der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, daraufhin am Montag mit den CEOs von Google und YouTube gesprochen.

Vor der vollständigen Blockierung der Kanäle hatte YouTube den Sender RT bereits eingeschränkt, dabei ging es um die Monetarisierung der Videos von RT. Neben YouTube haben auch Microsoft und TikTok Maßnahmen gegen RT und Sputnik angekündigt.

(gref)