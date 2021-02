YouTube soll vom Apple TV 3 verschwinden

YouTube hat auf älteren Apple TVs offenbar ausgedient: Ab Anfang März wird die YouTube-App auf der dritten Generation des Apple TV "nicht länger verfügbar sein", heißt es in einer Mitteilung an Nutzer. Der Workaround, Inhalte des Videodienstes über AirPlay von einem iOS-Gerät aus per Apple TV auf den Fernseher zu bringen, bleibt bestehen – dafür wird ein iPhone oder iPad ab iOS 11 benötigt.

Apple TV 3 erhält noch Software-Updates

Die YouTube-App lasse sich weiterhin auf den aktuellen Modellen Apple TV 4K, Apple TV HD sowie iPhone und iPad nutzen, betont der Anbieter. Einen Grund für das Aus der YouTube-App auf Apple TV 3 wurde bislang nicht genannt. Bislang ist das Modell auch noch nicht auf der Liste der von YouTube nicht länger unterstützten Apps & Geräte verzeichnet. Support für den noch älteren Apple TV 2 sägte YouTube schon im Jahr 2015 ab, damals wurde auf die Umstellung der Programmierschnittstelle verweisen.

Die dritte Apple-TV-Generation kam 2012 in den Handel und wird seit mehreren Jahren nicht mehr verkauft, von Apple aber weiterhin mit Software-Updates gepflegt – auch die hauseigene TV-App des Konzerns wurde dort beispielsweise 2019 nachgeliefert, das jüngste Update mit allgemeinen Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen erschien im vergangenen Dezember.

YouTube auf Apple-Hardware lange 4K-frei

Im Unterschied zu neueren Apple-TV-Modellen gibt es auf der dritten Generation der TV-Box noch keinen App Store. Die von Drittanbietern bereitgestellten Apps respektive TV-Kanäle sind direkt in das Betriebssystem integriert. Die YouTube-App hatte auf neuen Apple TVs über Jahre Einschränkungen – sie unterstütze keine 4K-Videos. Erst mit tvOS 14 und Apples Support für den Google-Codec VP9 lassen sich nun auch Ultra-HD-Inhalte von YouTube über die TV-Box ausgeben. Apple will seine TV-App zudem bald auf Google TV und Android TV bringen.

(lbe)