Youtube: Android- und iOS-Versionen bekommen Datensparmodus

Google hat die Youtube-App um einen Datensparmodus ergänzt, der die Qualität bei Videos auf maximal 480p beschränkt. Dieser Datensparmodus ist einer von zwei neuen Modi, die Google in den iOS- und Android-Versionen der Video-App nun anbietet.

So sehen die neuen Videooptionen in der Youtube-App aus. (Bild: heise online)

Der bisherige "Auto"-Standardmodus, der die passende Auflösung für die aktuelle Netzwerksituation finden soll, wird beibehalten. Nutzerinnen und Nutzer der Youtube-App können nun aber auch den Datensparmodus und einen Modus für erhöhte Videoauflösung auswählen, der Videos standardmäßig in 720p-Qualität wiedergibt.

Youtube zeigt die neuen Einstellungsoptionen unabhängig davon an, ob man sich im WLAN oder im Mobilnetz befindet. Sie sind über die drei Punkte am rechten oberen Ende des gestarteten Videos zu sehen. Die gewählten Einstellungen gelten ausschließlich für das Video, das gerade geschaut wird. Wer die Einstellungen permanent ändern möchte, kann das in den Einstellungen der App tun.

Keine Datenersparnis im mobilen Netz

Weiterhin gibt es in der Google-App außerdem die Möglichkeit, die Auflösung auf Videobasis ganz individuell festzulegen. Dazu genügt ein zusätzlicher Klick auf die fortgeschrittenen Optionen. Die Voreinstellungen sollen es einfacher gestalten, die passende Auflösung ohne großen Aufwand zu finden, sind aber nicht immer konsequent: Selbst wenn man im WLAN den Modus für erhöhte Videoauflösung auswählt, geht die Auflösung nicht automatisch über 720p hinaus – selbst dann, wenn das Video eigentlich in mehr Pixeln zur Verfügung steht.

Der Datensparmodus scheint sich außerdem im mobilen Netz nicht wirklich auszuwirken: Hier stellte er bei ersten Tests genau wie der voreingestellte "Auto"-Modus bei ausreichender Verbindungsqualität auf 480p – tatsächlich spart man hier also keine Daten.

Lesen Sie auch Uploadfilter: YouTube warnt bei Urheberrechtsverstößen

(dahe)