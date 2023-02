Youtube-CEO Susan Wojcicki verlässt Google

Youtube-Chefin Susan Wojcicki tritt zurück. Ihr Nachfolger kommt aus dem eigenen Managementteam: Neal Mohan war bisher Chief Product Officer bei Youtube und ist, wie Wojcicki selbst, ein Google Veteran. Wojcicki wird sich um eine geordnete Übergabe kümmern und erhält für die Zeit danach einen Beratervertrag mit Google und dessen Holding Alphabet.

Google-Urgestein Susan Wojcicki ist u.a. Ex-Schwägerin des Google-Mitgründers Segey Brin (Bild: Google)

Schließlich gehört sie dort zum Inventar. "Vor 25 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, zu zwei Stanford-Studenten zu stoßen, die gerade eine neue Suchmaschine bauten. Sie hießen Larry und Sergey", eröffnet Wojcicki ihren Abschiedsbrief an die Youtube-Belegschaft. Die beiden Studenten hatten eigentlich Wojcickis Garage gemietet.

Seit April 1999 ist die Frau offiziell im Google-Konzern tätig. Dabei war sie an einer großen Bandbreite an Projekten beteiligt: Sie war am Aufbau von Googles Suchmaschinen für Bilder, Videos und Bücher führend beteiligt, leitete das für Google elementare Reklamegeschäft, und arbeitete an den schicksalsentscheidenden Übernahmen Doubleclicks und Youtubes.

Letzteres hat sie jetzt neun Jahre lang geleitet. "Es war aufregend, bedeutungsvoll und hat alles verzehrt", meint die Amerikanerin heute. Jetzt habe sie genug. Sie habe beschlossen, ein "neues Kapitel mit Fokus auf meine Familie, Gesundheit und persönliche Projekte" zu eröffnen.

Familienbande

Ihrem Nachfolger Mohan streut sie Rosen. Der gelernte Elektroingenieur ist 2008 durch die von Wojcicki orchestrierte Doubleclick-Übernahme zum Google-Konzern gestoßen. 2011 machte Twitter zwei Googlern ein verlockendes Angebot: Sowohl Sundar Pichai als auch Neal Mohan hätten Chief Product Officer bei Twitter werden können, gegen fürstliche Entlohnung. Doch Google hielt beide Männer mit einer Sonderzahlung bei der Stange: Pichai erhielt laut einem damaligen Bericht Techcrunchs 50 Millionen US-Dollar.

Der neue Youtube-Chef arbeitet nebenbei für Sergey Brins Ex-Frau. (Bild: Youtube)

Mohan kostete Google demnach sogar 100 Millionen Dollar. "Er hat ein wunderbares Gefühl für unser Produkt, die Erzeuger unserer Inhalte, unsere Nutzergemeinschaft und unsere Mitarbeiter", streut ihm Wojcicki Rosen, "Er wird ein großartiger Führer für Youtube sein." Die beiden Manager verbindet mehr als 16 Jahre gemeinsame Arbeit im Google-Konzern. Mohan sitzt im Verwaltungsrat der DNS-Firma 23andme, deren Mitgründerin und amtierende Chefin mit Sergey Brin verheiratet war und Anne Wojcicki heißt: Susan Wojcickis jüngste Schwester.

(ds)