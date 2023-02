Youtube Health führt Siegel ein: Dr. Google soll sicherer werden

Ärztliche Sprechzeiten werden immer knapper. Die Menschen suchen zudem immer mehr Informationen im Internet. Deshalb zeichnet Youtube ab sofort medizinische Inhalteersteller aus, das soll für Sicherheit sorgen. Götz Gottschalk, Youtube Health Chef in Berlin, sagt bei der Vorstellung: "1,6 Milliarden Suchen drehten sich 2021 in Deutschland um das Thema Gesundheit, 250 Millionen davon betrafen psychische Gesundheit."

Approbierte Ärzte, Organisationen wie das Rote Kreuz oder die Apotheken Umschau sowie Krankenhäuser können das neue Siegel bekommen. Während alle Krankenhäuser in Deutschland automatisch verifiziert werden, müssen Ärzte mehrere Kriterien in einem Bewerbungsprozess erfüllen. Dazu gehört beispielsweise, dass sie eine gewisse Sendezeit und Zuschauer vorweisen können – das Material soll als Kontrolle dienen, zudem müssen die Videos technisch einem Standard entsprechen. Organisationen brauchen zusätzlich eine sich verantwortlich zeichnende Person, die approbierte Ärztin oder Arzt ist.

Keine Rabatt-Codes mehr

Wer bereits Creator ist, den Anforderungen entspricht, aber von Youtube in der Vergangenheit wegen Falschinformationen ermahnt wurde, kann nicht teilnehmen. Problematisch wird es auch für jene, die bestimmte Werbeformate nutzen. Gottschalk erklärt, dass manche Werbeformen nicht mehr erlaubt sein werden – etwa Rabatt-Codes für Nahrungsergänzungsmittel. Kooperationen sind dennoch weiterhin möglich, Youtube bietet insgesamt inzwischen zehn Wege der Monetarisierung.

Neben dem Siegel soll bei Youtube in der Suche auch eine Bühne für Gesundheitsvideos verifizierter Inhalteersteller erscheinen. Youtube Health ist bereits in mehreren Ländern verfügbar, allerdings bisher nur für wenige ausgewählte Teilnehmer wie große Krankenhausketten. Ärzte und Organisationen sind erstmals in Deutschland und in den USA Teil des Programms. Auch in Deutschland gibt es noch Einschränkungen: Zahnärzte und Hebammen etwa sollen später das Siegel bekommen können.

Videos als Ergänzung der Sprechstunde

Als Liebscher und Bracht stellen Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht seit Jahren Videos aus dem Gesundheitsbereich online. Um nun das Siegel zu bekommen, mussten sie und ihr Team 300 Stunden Videomaterial checken, ob es noch immer den Qualitätsstandards entspricht. Einiges haben sie tatsächlich gelöscht, erzählen die Youtuber.

Auch Doc Felix (Felix Maximilian Berndt) kann als Botschafter von Youtube Health gesehen werden. Der Mediziner gibt zu bedenken, dass „Menschen Menschen folgen“ – und nicht die Informationen des Robert-Koch-Instituts lesen. Deshalb sieht er ein großes Potenzial in Social-Media-Kanälen. Er stellt sich vor, dass Ärzte ihren Patienten Videos an die Hand geben, um grundsätzliche Informationen zu bekommen. Beim Arztbesuch sei man oft gestresst, habe Angst und sei "nicht besonders offen für Inhalte".

Neu im Creator-Game ist das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Ernährungsmediziner Christian Sina startet zum Auftakt von Youtube Health einen Kanal mit einer Kollegin. Die beiden geben die Inhalte vor und haben für die Umsetzung eine Agentur beauftragt. Sina hofft, dass sie sich dank des Siegels von der Masse abheben und mehr Glaubwürdigkeit erhalten.

Youtube hat bereits seit Corona-Ausbruch Gesundheitsinformationen als gesichert gekennzeichnet. Dies bleibt in Teilen auch bestehen, beispielsweise bei den Videos des Gesundheitsministeriums.

(emw)