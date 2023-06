Youtube: KI dient als Video-Synchronsprecher

Google setzt KI als Übersetzer und Synchronsprecher für Youtube-Videos ein: Youtuber können damit alternative Sprachtracks für ihre Videos erstellen, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Bisher steht die KI-Übersetzung für Youtube-Videos allerdings nur in wenigen Sprachen zur Verfügung.

Anzeige

Die Aloud-Technik transkribiert im ersten Schritt ein hochgeladenes Video. Youtuber haben dann die Möglichkeit, dieses Transkript einzusehen und zu bearbeiten. Erst danach findet die Maschinenübersetzung statt. In einem letzten Schritt wird diese Übersetzung dann synchronisiert und kann hochgeladen werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Die neuen KI-Funktionen hat Google laut dem US-Technikmagazin The Verge auf der Messe VidCon angekündigt. Die Technik stammt vom Google-internen Start-up Aloud, das Teil von Googles Inkubator Area 120 ist. Vorgestellt hat Google die Technik von Aloud bereits im vergangenen Jahr.

Derzeit funktioniert Aloud laut The Verge in Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Auf seiner Webseite führt Aloud aber auch die Sprachen Hindi und Indonesisch auf. Bei manchen dieser Sprachen hat man die Auswahl zwischen verschiedenen Sprachausgaben, etwa mit femininer oder maskuliner Stimme. Aloud versucht derzeit noch nicht, die Stimme des Originalsprechers nachzustellen. Eine solche Funktion soll aber 2024 nachgereicht werden. Außerdem sei KI-gestützte Lippensynchronisation für die übersetzten Videos geplant, sagte Aloud gegenüber The Verge.

Mehrere Sprach-Tracks schon jetzt möglich

Anzeige

Dem Bericht zufolge testet Youtube Aloud bereits mit Hunderten Youtube-Creators, Details fehlen allerdings. Unklar ist auch, ob und wann deutsche Sprache unterstützt werden soll. Schon jetzt bietet Youtube seinen Usern die Möglichkeit, ihre Videos manuell mit mehreren Sprach-Tracks zu veröffentlichen. Diese müssen ohne Aloud aber manuell von den Youtubern eingesprochen werden.

Google ist nicht die einzige Videoplattform, die mit KI-Funktionen experimentiert. Vimeo will Abonnenten KI-Tools anbieten, die das Erstellen von Videos erleichtern. Die neuen KI-Features sollen etwa das Editing beschleunigen und "Äh"-Geräusche wegfiltern. (dahe)