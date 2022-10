Youtube Premium: Familienabo wird vielerorts teurer

Youtube verlangt in vielen Ländern mehr Geld für die Family-Variante seines Familienabonnements. In Kanada und in den USA steigt der Preis von 18 Dollar pro Monat auf 23 Dollar pro Monat. In Deutschland und Österreich wurde bislang noch keine Preisänderung angekündigt.

Anders sieht es etwa in Großbritannien, Japan, Brasilien und der Türkei aus, wo das Familienabo von Youtube Premium laut Aussage eines Sprechers gegenüber dem US-Technikmagazin The Verge ebenfalls teurer geworden sein soll. Der neue Preis spiegele den Wert von Youtube Premium wider, zitiert The Verge den Youtube-Sprecher. Ob und wann auch EU-Länder mit teureren Preisen bei Youtube Premium Family rechnen müssen, ist nicht bekannt.

Die Family-Option kostet in Deutschland nach wie vor 18 Euro pro Monat. Über das Familienabonnement können bis zu sechs Personen die Vorteile von Youtube Premium nutzen – allen voran werbefreies Streaming, aber auch Zugang zu Youtube Music und die Möglichkeit, Videos für den Offline-Konsum zu speichern.

Youtube Premium nur im Monatsabo

Wer Youtube Premium als Einzelperson abonniert, zahlt 12 Euro im Monat. Bei einem Preis von 18 Euro lohnt sich das Angebot also bereits für zwei Personen stark. Bei einer Verteuerung auf 23 Euro wäre der Preisvorteil für ein Paar dagegen nur geringfügig. Youtube Premium und Youtube Premium Family können ausschließlich im Monatsabo gebucht werden, längerfristige Vertragsbindungen werden nicht angeboten.

In den vergangenen Monaten hat Google wiederholt an Stellschrauben für sein Premium-Abo gedreht und mit neuen Preismodellen experimentiert. Dazu gehört ein bislang nicht breit verfügbares Basisabonnement von Youtube-Premium ("Premium Lite"), das ausschließlich werbefreie Videos ohne die übrigen Extras umfasst. Zuletzt testete Google außerdem, Videos mit 4K-Auflösung hinter die Premium-Paywall zu stecken. Dieses Experiment wurde kürzlich beendet.

(dahe)