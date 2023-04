Youtube: Premium-Kunden bekommen bessere 1080p-Videos

Youtube will seine Premium-Kunden mit besserer Bitrate für FullHD-Videos (1080p) versorgen. In einem Blog-Eintrag kündigte Google die Funktion, die bereits vor Wochen getestet wurde, nun auch offiziell an. Demnach soll die verbesserte Videoqualität in den kommenden Wochen zuerst auf iPhones freigeschaltet werden, bevor auch die Youtube-Variante im Web-Browser umgestellt wird. Ob und wann andere Gerätetypen folgen, ist offen.

Die bessere Bitrate-Variante steht laut Googles Blog-Eintrag ausschließlich in FullHD-Videos bereit – Videos, die in höherer oder niedrigerer Auflösung abgespielt werden, profitieren davon nicht. Die bisherige 1080p-Stufe bleibt unangetastet, 1080p Premium kann als zusätzliche Qualitätsstufe in den Videoeinstellungen aufgerufen werden. Demnach reduziert Youtube seine bisherige Qualität nicht, sondern bietet lediglich eine weitere, etwas bessere Variante an.

Die hübschere FullHD-Auflösung haben mehrere User bereits vor Wochen in den Auflösungseinstellungen angeboten bekommen. Dabei handelte es sich um Tests, bestätigte Youtube damals gegenüber The Verge. Die Videos würden mit erhöhter Bitrate abgespielt, erklärte Youtube. Bis heute fehlen nähere Details.

Klareres Bild

Eine höhere Bitrate kann bei gleicher Auflösung zu einem klareren Bild führen, dafür müssen aber mehr Daten durch die Leitung fließen. Videos werden bei Streaming-Diensten daher in der Regel komprimiert. Ob und wie stark man den Unterschied sehen kann, hängt dabei vom Videocodec und der Stärke der Komprimierung ab. Die Bitrate bei FullHD-Videos liegt bei Youtube üblicherweise zwischen 8 und 12 Mbps (Megabits pro Sekunde), abhängig etwa von der Bildrate. 4K-Videos haben eine deutlich höhere Bitrate von 35 bis 85 Mbps – 1080p Premium könnte diesen Abstand verkleinern.

Die bessere Bitrate für FullHD-Videos ist eine von mehreren neuen Vorzügen des Premium-Abonnements, die Youtube nun vorgestellt hat. Zu den weiteren Neuheiten zählt auch die Möglichkeit, eine Video-Queue auch auf Mobilgeräten anzulegen. Ebenfalls neu ist eine Funktion "Smart Download", die automatisch vorgeschlagene Videos herunterladen und auf dem Gerät speichern kann, damit sie auch ohne Internetverbindung geschaut werden können.

Youtube Premium kostet im Einzelabo 12 Euro pro Monat und im Familienabo 18 Euro pro Monat. Der großte Vorteil des Premium-Abonnements ist Werbefreiheit: Kunden können Videos komplett ohne Werbeeinlendungen ansehen. Außerdem gewährt das Abo Zugang zu Youtube Music und bietet die Möglichkeit, Videos zum Offline-Schauen herunterzuladen. Google experimentiert seit Monaten mit Möglichkeiten, seinen Usern das Premium-Abo mit zusätzlichen Vorzügen schmackhafter zu machen.

